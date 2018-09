Claudia Huidobro, Faite main / Hand Maid (exposition)

Hors cadre

L’œuvre de Clau­dia Hui­do­bro se carac­té­rise par une évi­dente beauté for­melle qui se mani­feste notam­ment par l’utilisation de décors fri­sant l’énigme. Celle qui fut l’égérie des plus grands pho­to­graphes (notam­ment de Jean-Paul Gaul­tier) déve­loppe une recherche qui inter­roge le culte de la beauté et de la fémi­nité à la fois à tra­vers la pho­to­gra­phie, le pho­to­mon­tage , le des­sin et la per­for­mance. Dans sa série « Tout contre », réa­li­sée dans un châ­teau du sud de la France, le corps enva­hit l’espace. Celui-ci semble ne plus pou­voir le conte­nir.

Le tout en un humour dis­cret, à la fois inquié­tant et bien­venu. Il dénote la maî­trise de la créa­trice dont le délire ima­gi­naire est tou­jours contrôlé aussi bien dans ses scé­no­gra­phies du corps que dans les assem­blages des objets et signes de la fémi­nité : peignes, pinces à che­veux, rouge à lèvre, mais aussi scal­pels, pages déchi­rées de maga­zines, pho­tos de che­ve­lures, mains séduc­trices. L’agrandissement déme­suré, pris hors contexte, trans­forme les ensembles en un arse­nal qui sort de l’utilitarisme de tels poses ou objets. Manière là encore de révi­ser le sta­tut de la féminité.

Existent là par­fois un cirque d’antipodistes et des jungles d’objets hir­sutes. Tout est méti­cu­leu­se­ment struc­turé, l’univers est fan­tas­ma­go­rique . Il « claque » visuel­le­ment là où la pho­to­graphe invente un concept d’espace-temps élas­tique. Le contexte l’est tout autant. La plas­ti­cité est déga­gée de toute pro­pen­sion psy­cho­lo­gi­sante afin de lais­ser le champ libre à la fan­tai­sie et à une séduc­tion où la femme sort du « cadre » dans lequel beau­coup se réduisent à l’enfermer.

jean-paul gavard-perret

Clau­dia Hui­do­bro, Faite main (Hand made), FIAF Gal­lery, New-York, du 24 sep­tembre au 13 octobre 2018 (exposition)