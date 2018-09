Michel Lagarde, Dramagraphies — autoportraits photographiques (exposition)

Farces et cruautés

L’oeuvre de Michel Lagarde est unique dans l’art du temps. Maître de ses tech­niques, de ses mises en scène, décors et habits com­pris, il est le roi de l’irrévérence et se place dans un monde est aussi sur­anné que dys­to­pique. En effet, l’évocation de passé de tableaux pari­siens, cau­ca­siens, etc., empiète sur un futur.

Les pho­tos jouent des lignes, du noir et blanc, de l’ombre et de la lumière et d’effets d’angles afin de créer une théâ­tra­lité d’évidence mais de stuc. S’y narrent des his­toires fan­tas­tiques où l’artiste joue les chas­seurs qui trouent l’éternité et montrent aux assas­sins des che­mins. Il gèle sou­vent à pierre fendre. Par­fois, la cha­leur est acca­blante selon les experts. Mais erreur de pro­nos­tic quant à sa nature. L’ogre Lagarde brouille les cartes.

Des mon­tagnes étreignent des flammes tan­dis que le regar­deur déduit son pré­sent du passé. Une théo­rie germe. Un par­le­ment de pucelles célèbre des sol­da­tesques. Leur fougue anime leurs esprits et donne un air de fête. L’étrangeté qui sépare le monde des morts et celui des vivants est bien là. Chaque regar­deur tente bien de trou­ver des expli­ca­tions, de déplier des rai­sons. Tou­te­fois, elles s’emboîtent loin des êtres sans qu’ils en sai­sissent le fonc­tion­ne­ment sinon en une image tour­nante comme tournent un mou­lin ou les roues d’une machine à vapeur.

C’est pour­quoi ici, des forts des halles, des singes et des anges de Lagarde nous redou­tons le ton­nerre. Il ne faut pas les réveiller. Ils pour­suivent leur route en silence dans une esthé­tique toni­truante, sub­tile, drôle et sai­sis­sante. Le Cara­vage et Rod­chenko eux-mêmes sont aba­sour­dis et sonnés.

jean-paul gavard-perret

Michel Lagarde, Dra­ma­gra­phies — auto­por­traits pho­to­gra­phiques, Carré Ame­lot, La Rochelle, 18 setembre au 8 décembres 2018.