Pierre-Hervé Grosjean, Donner sa vie

Quelle est ta vocation ?

Le livre de l’abbé Gros­jean est un réqui­si­toire contre l’égoïsme et l’égocentrisme de la société moderne qui poussent l’individu à pro­cla­mer : « Je suis pro­prié­taire de ma vie, libre d’en faire ce que je veux, en fonc­tion de mes désirs… Je suis comme un dieu. » Vieille ten­ta­tion de l’humanité… Or, explique l’abbé Gros­jean, le bon­heur ne réside pas dans ce nom­bri­lisme nihi­liste mais dans l’acceptation d’un double don : celui de la vie reçue de Dieu. Cette vie dont à son tour il faut faire don aux autres.

Mais à qui ? Et pour quoi ? Le livre apporte bien des réponses à ces deux ques­tions essen­tielles qui se posent à tous les âges mais en par­ti­cu­lier aux jeunes. Avec péda­go­gie et clarté, humour et gra­vité, amour et rigueur, l’abbé Gros­jean s’adresse avant tout à eux. C’est la rai­son pour laquelle il convient de pla­cer cet ouvrage dans leurs mains plus habiles à glis­ser sur des écrans qu’à tour­ner les pages d’un livre.

Ils com­pren­dront que le don de soi, ce n’est pas for­cé­ment aller jusqu’au sacri­fice de sa vie, mais se mettre au ser­vice de Dieu dans la vie spi­ri­tuelle et sacra­men­telle, au ser­vice des autres dans son tra­vail, son groupe d’amis ou par un enga­ge­ment en faveur des plus fra­giles. Le don de soi, c’est aussi répondre à sa voca­tion. Celle du mariage par exemple, afin de fon­der une famille. Encore faut-il faire le bon choix sur celui/celle avec lequel on mar­chera sur ce che­min qui peut être celui de la sain­teté.

Autre voca­tion, celle du sacer­doce sur laquelle l’abbé Gros­jean s’arrête lon­gue­ment. Il en décrit les joies et les peines, les beau­tés et les dif­fi­cul­tés et sur­tout la rai­son d’être : mon­trer le che­min vers le Ciel. Le prêtre consacre sa vie, il en fait don aux autres. Il a, comme un père de famille, « charge d’âmes ».

L’abbé Gros­jean appar­tient à cette géné­ra­tion de prêtres « recons­truc­teurs » après les expé­ri­men­ta­tions hasar­deuses des années 70–80 qui n’ont laissé que des ruines. Des prêtres inébran­lables sur le dogme, fermes sur la doc­trine, rigou­reux sur la litur­gie, qui ne cherchent ni le consen­sus ni l’eau tiède mais ani­més d’une cha­rité sans limites, d’un enga­ge­ment sur le ter­rain sans failles, d’un amour et d’une misé­ri­corde récon­for­tants.

Son livre consti­tue un outil pré­cieux à tout un cha­cun pour dis­cer­ner sa propre voca­tion et com­prendre le sens de sa mis­sion sur Terre. Et ce, à la lumière de son expé­rience de prêtre et de la connais­sance bimil­lé­naire de l’Eglise sur les hommes.

fre­de­ric le moal

Pierre-Hervé Gros­jean, Don­ner sa vie, Artège, juillet 2018, 159 p. — 14,00 €.