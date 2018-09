Le jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet (Bernard-Marie Koltès/Léonard Bertrand & Pénélope Driant)

Stimu­lante conflictualité

Un jeune homme, mani­fes­te­ment habité, vit une crise sur la grève. Il semble se débattre avec ses fan­tômes, avec un esprit qui finit par s’exprimer de façon expli­cite. Quelques acces­soires à valeur sym­bo­lique suf­fisent à cam­per les per­son­nages : Clau­dius, le roi usur­pa­teur, Ger­trude, la mère d’Hamlet, Ophé­lie, l’élue de son cœur, et le jeune éperdu, Ham­let, fils de Ger­trude et neveu de Clau­dius. Kol­tès pro­pose une réécri­ture de la pièce. Il reprend des expres­sions de la tra­duc­tion de Bon­ne­foy, il refor­mule des répliques, il ajoute cer­tains élé­ments.

Les dia­logues sont ten­dus, le pro­pos est plus conflic­tuel que dans la pièce de Sha­kes­peare. Deux murs mobiles, agen­cés de dif­fé­rentes façons au cours de la repré­sen­ta­tion, consti­tuent le décor – un décor sobre bai­gné dans des ambiances sonores qui per­met de situer les lieux de l’intrigue. Une mise en abyme conduit Ham­let à s’interroger sur son propre rôle. Les élé­ments de la pièce éli­sa­bé­thaine sont tous pré­sents, mais revi­si­tés : le théâtre dans le théâtre est rem­placé par un extrait d’Homère, le meurtre de Polo­nius par une esto­cade visant Clau­dius, l’issue du drame est modifiée.

Le pro­pos de Sha­kes­peare est sim­pli­fié et rendu inci­sif par des répliques acerbes, qui mani­festent constam­ment la pré­sence de la conflic­tua­lité. La pres­ta­tion tru­cu­lente, déli­bé­ré­ment comique, de Tho­mas Ducasse donne à la pièce un aspect ubuesque, sug­gé­rant aussi l’inversion des sta­tuts de Clau­dius et d’Hamlet. La pro­po­si­tion de la com­pa­gnie des Quatre che­mins sert bien le texte de Kol­tès et pré­sente des atours sti­mu­lants. Lorsque la frayeur prend les époux régi­cides, la pièce prend un côté Mac­beth.

Au fur et à mesure de la repré­sen­ta­tion, les paroles deviennent de plus en plus pesantes. Kol­tès sol­li­cite le dis­cours inté­rieur des per­son­nages ; il nous fait entrer dans la conni­vence des inten­tions, dans leur irré­mé­diable opposition.

chris­tophe gio­lito & manon pouliot

Le jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet

De Bernard-Marie Koltès

Mise en scène Léonard Ber­trand et Pénélope Driant

Avec Léonard Ber­trand, Tho­mas Ducasse, Agathe Fre­don­net, Marie Torreton.

Avec la voix de Michel Bouquet

Scé­no­gra­phie et déco­ra­tion Nico­las Courgeon

Créa­tion sonore Clémence Reliat

Régis­seuse son Clémence Reliat

Tech­ni­cien pla­teau Nico­las Courgeon

Cos­tumes Marie Torreton

Com­pa­gnie Les quatre chemins

Le texte de la pièce est publié aux édi­tions de Minuit en 2006.