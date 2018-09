Omar Ba, Autopsie de nos consciences (exposition)

Un Mar­cel Proust à sa manière

Face à son flot de sou­ve­nirs et l’Histoire qui les tra­verse, Omar Ba à chaque étape de sa tra­jec­toire se demande « que faire ? ». Mais il trouve tou­jours la solu­tion pour saluer ses ori­gines comme il se doit. D’autant qu’il n’est pas du genre à renon­cer. Pour lui, faire c’est à la fois lire, com­prendre, pen­ser, réfu­ter, repen­ser au nom de l’existence.

A ce titre, l’art demeure l’arme fatale pour offrir sa vision géo­po­li­tique du monde et son fou­toir. Et s’il cultive aussi cer­tains fan­tasmes, c’est pour élec­tri­ser le réseau des synapses des consciences afin de véri­fier si leur régime à base de dua­lité per­met cer­taines avan­cées. Il crée à tra­vers ses tech­niques mixtes des œuvres de plus en plus sophis­ti­quées : elles parlent autant à l’esprit qu’à l’émotion.

Cher­chant de moins à moins à éton­ner mais davan­tage à creu­ser, l’artiste crée une oeuvre de plus en plus puis­sante et poé­tique. Par des sou­ve­nirs jadis encom­brants il sait désor­mais créer un roman­tisme par­ti­cu­lier et qui n’a rien de mièvre. Un mer­veilleux se dis­tille entre d’étranges arbres où l’être se cache et jaillit.

L’artiste explore les arcanes de l’impérialisme et la pro­tu­bé­rance de l’ego de ceux qui croient jouir du monde de l’ « Autre » en por­tant sur lui une lumière mal­saine et une trans­pa­rence dou­teuse. Leurs tra­vaux se veulent his­toires de vie mais ne sont qu’illusions déri­soires aussi idiotes que prises au sérieux par ceux qui s’y abandonnent.

N’existe cepen­dant chez l’artiste nulle haine ou pleur­ni­che­rie mais indis­cu­ta­ble­ment un tra­vail de culture plu­rielle qui pro­cure un plai­sir indi­cible. C’est pour­quoi Omar Ba est autant un peintre pre­mier que, et para­doxa­le­ment, un Mar­cel Proust à sa manière.

jean-paul gavard-perret

Omar Ba, Autop­sie de nos consciences, Tem­plon, Paris, Rue du Gre­nier Saint-Lazare, du 8 sep­tembre au 27 octobre 2018.