Philippe Cazal, Aveuglante Lumière

Signe et signature

Philippe Cazal ne cesse depuis près de 50 ans de détour­ner divers codes afin de pro­po­ser un jeu cri­tique sur la ville, la poli­tique, l’économie, la société et la place de l’artiste. Après des études à l’ENSBA, il créa avec Jean-Paul Albi­net, Alain Snyers et Wil­frid Rouff le groupe « UNTEL » dès 1975. Le groupe des plas­ti­ciens dénonce la bana­lité du quo­ti­dien en divers types d’actions dans la rue ou — comme pour la Bien­nale de Paris de 1977 — le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris devenu super­mar­ché où sont pré­sen­tés 2000 objets du quo­ti­dien sous vide.

Après « UNTEL » Phi­lippe Cazal va encore plus loin. Sa cri­tique se radi­ca­lise : son nom se trans­forme en logo, à la manière du mar­ke­ting et des tech­niques de pro­mo­tion des marques. Son art reprend les codes de la publi­cité pour les détour­ner en paro­diant les effets de com­mu­ni­ca­tion mer­ca­tique (slo­gans, poses, for­mats, etc.).

Pour dénon­cer l’art, l’auteur met en évi­dence sa propre charte gra­phique (éla­bo­rée avec une agence). Dans la suite d’un cer­tain Pop Art il prouve que l’art, son his­toire et le com­merce que le pre­mier sus­cite repose moins sur l’œuvre que sur la signa­ture de l’artiste. Seule celle-ci devient le « seing » de sa « valeur »

L’artiste est sur­tout reconnu par l’utilisation du lan­gage et de ses détour­ne­ments dans — et comme ici avec Aveu­glante Lumière (2006) — la fabri­ca­tion de pochoirs. A l’inverse d’un Ernest Pignon Ernest, l’artiste refuse un art de repro­duc­tion « esthé­tique » : tout chez lui passe par le signe et les jeux que l’artiste pra­tique avec lui et qu’il pro­pose au regardeur.

Celui-ci peut uti­li­ser ses œuvres de manière muséale et « telles quelles » en les enca­drant, voire « les lais­ser dans leur enve­loppe » ou de manière « uti­li­taire » et pour ce qu’ils sont : des pochoirs qui n’ont rien d’anodin et pos­sèdent une charge d’humour poé­tique. Phi­lippe Cazal reste l’exemple par­fait d’un ico­no­claste. Il ne se prend jamais les pieds dans l’ego et conti­nue à faire bou­ger les lignes et les murs.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Cazal, Aveu­glante Lumière, Édi­tions Incer­tain Sens, Rennes, 2018.

