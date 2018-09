Louis-Michel de Vaulchier, Geste Geste (exposition)

Des ronds dans l’haut

Louis-Michel de Vaul­chier « ins­crit » dans son expo­si­tion une voie (étroite ?) entre écrire et des­si­ner. Il joint le geste à la parole. D’une main (ou plu­tôt de la voix) l’artiste dit ce qu’il a écrit (de manière ver­ti­cale), de l’autre il des­sine le texte qu’il entend. La voix fait donc le lien entre les deux gestes. Il y a là un simul­ta­néisme et un auto­ma­tisme en rien sur­réa­listes. Tout cela crée des embrouilla­mi­nis et une confron­ta­tion com­mu­ni­cante pleine d’humour.

Au filan­dreux et au fuyant fait place un drôle de credo où l’intellectualisme se détend de manière un peu méga­lo­ma­niaque. Se dis­tinguent moins de véri­tables des­sins que des chaî­nons, des ronds repliés sous forme d’oreilles. Rien n’empêche de tout confondre. Mais élar­gis­se­ments ou résorp­tions créent d’étranges traces dont le texte se reforge et se re-fabrique sous forme de noeud borroméen.

L’artiste pour­suit donc sa quête de trans­for­ma­tion entre le « sujet » et l’ »objet » sans savoir qui est réel­le­ment qui et qui fait quoi. La struc­ture du des­sin est moins une équi­va­lence qu’une dé-pliure sous forme de déli­vrance de ce que les mots ne savaient pas encore. Bref, le monde visuel n’est plus symé­trique du monde tex­tuel. A la pen­sée et la pra­tique de l’équivalence ou au fonc­tion­ne­ment en miroir fait place un « Autre » qui n’est pas un reste mais une manière d’avancer dans les pro­ces­sus de la créa­tion et de la pen­sée.

Reste à savoir ce qui dans ce jeu est pro­duc­tion d’une vérité et si un tel mot garde encore un sens.

jean-paul gavard-perret

Louis-Michel de Vaul­chier, Geste Geste, Librai­rie Gale­rie A Bal­zac A Rodin, Paris, 28 sep­tembre au 20 octobre 2018.