Philippe Vasset, Une vie en l’air

La vie duraille

Accom­pa­gné de fan­tômes, l’enfant d’ Une vie en l’air se prend dans l’immense sque­lette du monde par l’intermédiaire d’un seul et par­ti­cu­lier os à ron­ger. Il s’en étonne même si, peu à peu, tout l’amène, par ce lopin d’espace, à pré­ju­ger d’une autre réa­lité. Celui qui aimait dan­ser sur du Bronsky Beat en vient à entrer en pâmoi­son face à un uni­vers décep­tif : celui d’un aéro­train de la Beauce et son rail de 18 km laissé lettre morte.

Mais l’auteur montre com­ment un enfant puis un adulte occupe le monde. Dès lors, la mono­to­nie d’un rail, son lieu vide et haut devient l’objet d’un récit étrange. La ligne de béton est le vrai héros mutique du livre comme le fut dans les pré­cé­dents romans de l’auteur la pas­sion pour les cartes muettes et les lieux exsangues.

Philippe Vas­set pro­longe ce rail dans l’épinglage par­ti­cu­lier et accom­pli d’un urbex caché dans la Beauce. Il bétonne l’échec de Ber­tain (son entre­pre­neur) et prouve que pen­ser au lieu ne veut pas dire qu’il le pense sinon dans sa perte. Vas­set mixte cet aban­don à la nais­sance du TGV et avec l’affaire de cœur d’Anémone Gis­card d’Estaing. En jaillit le pos­sible des­tin d’une folie créa­trice qui finit « an l’air ». Le héros se retrouve serré sur une sorte de « monte là-dessus » par­fai­te­ment vain, entre pos­ses­sion et dépos­ses­sion.

L’enquête débouche sur l’absurdité voire une mime­sis où le réel est féti­chisé et rendu mer­veilleux en une sorte de fête à nœud-nœud face à un rail que tout le monde regarde et qui ne signi­fie rien car, dans ce livre comme dans la cam­pagne, il ne pos­sède aucune finalité.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Vas­set, Une vie en l’air, Edi­tions Fayard, Paris, 2018.