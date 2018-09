Stéphane Le Mercier, Quatre motifs pour coudières et genouillères

Patron, l’addiction !

Stéphane Le Mer­cier invente des œuvres « aux gestes plas­tiques mini­mum — ce que je nomme les gestes de pre­mière urgence » écrit l’artiste. Chaque sculp­ture ou – comme dans ce livre – des­sin pos­sède la pos­si­bi­lité de deve­nir objet à la valeur d’usage –ici –pré­cise et qui pour­rait ser­vir de pro­tec­tion aux adeptes du rol­ler. Pour autant, ses des­sins sont tirés d’un test d’évaluation cog­ni­tive… Il est sorti de son contexte pour créer une évi­dence for­melle à autre signi­fiant.

Dans l’esprit de Miche­lan­gelo Pis­to­letto et ses « Ogetti in meno », l’artiste pousse ici plus loin son jeu avec humour et aussi effet de ver­tige. D’autant que l’artiste ferme son livre par une énigme : « Les mots sou­li­gnés de rouge, les par­ties enca­drés en bleu, les filets en noir». Mots que l’artiste a tirés d’une note manus­crite de Guy Debord concer­nant le moyen d’analyser ses articles… Le pro­blème reste entier puisqu’il n’existe là ni mots, ni par­ties, ni filets. Bref, nous ne sommes pas loin des « tri­angles car­rés » de l’artiste. Preuve que de tels »plans » signi­fient des ailleurs plus ou moins hypo­thé­tiques. Mais là n’est presque plus la question.

De tels des­sins sont certes des pos­sibles. Ils ne sont pas sans rap­pe­ler « Le timbre Wal­ser » que l’artiste créa en hom­mage à Robert Wal­ser. Celui qui pas­sait son temps à l’hôpital psy­chia­trique, entre l’écriture de ses micro­grammes et de longues pro­me­nades en soli­taire, mou­rut dans la neige : et lorsqu’il fut décou­vert, les reliefs de ses semelles des­si­naient des der­niers signes secrets qui se retrouvent en par­tie dans ce livre.

Dès lors, maître ès dépha­sages, Sté­phane Le Mer­cier même s’il semble s’éloigner du contenu docu­men­taire de ses autres ouvrages « pauvres » pour­suit une suite et une dyna­mique à l’expressivité aussi com­pré­hen­sible que dou­teuse là où la volon­taire légè­reté de la qua­lité du papier rap­pelle celui du patron en cou­ture. Manière de perdre encore plus le regar­deur entre ces arti­cu­la­tions — ou leur contraire.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Le Mer­cier, Quatre motifs pour cou­dières et genouillères, Edi­tions Incer­tain Sens, Rennes,2018, non paginé — 5,00 €.