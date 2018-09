Matthieu Gounelle, Elles

Tombées du ciel

Ce n’est qu’à l’âge adulte que Mat­thieu Gou­nelle a décou­vert ces pierres étranges nom­mées micro­mé­téo­rites — les pierres les plus anciennes dont cer­taines n’ont pas changé depuis près de cinq mil­liards d’années. Elles per­mettent de remon­ter le temps, d’avoir accès aux dif­fé­rentes étapes de la for­ma­tion des pla­nètes. Empreintes de force sym­bo­lique, elles furent uti­li­sées comme armes et bijoux et sont encore par­fois consi­dé­rées comme por­teuses d’une charge sur­na­tu­relle.

Face à ces pierres, l’auteur pro­pose une énigme. Le « Elles » dont il parle demeure secret. Certes, ce ne peut-être les météo­rites. Et l’auteur ne cherche pas tou­jours à trou­ver mieux ailleurs. Pour savoir qu’au bout du ciel il n’y aurait pas que vide, il faut reve­nir sur Terre : “L’empreinte cesse d’un coup / Comme le vent / Un jour inno­cent // La mer a brus­que­ment envahi l’horizon / Abo­lis­sant l’antique ligne de par­tage /Entre elles et le ciel “. C’est là ne pas se conten­ter d’écrire un énième et inutile poème qui ne ferait qu’allonger la liste des mil­liards de poètes qui ont peu­plé la Terre et qui la peuplent (pro­vi­soi­re­ment ?) encore.

Mathieu Gou­nelle quitte sou­dain ses grands infi­nis et se tourne vers celles qui évitent de jouer au petit malin : celui qui peint l’entrée d’un tun­nel afin que celui-là s’explose contre la mon­tagne. Au point de ren­contre il n’y aura eu point de ren­contre. Avec “Elles” cela change. Ecrire appar­tient à ce qui échappe, quand l’oral est au plus bas en sachant.

Se com­prend alors que l’analphabétisme n’est jamais la solu­tion contre la dys­lexie. Pas plus que la cos­mo­lo­gie n’est une cos­mé­tique face aux comètes d’ici bas, d’ici-même. D’“Elles”, “Demeurent vos pas / Effa­cés par le sable / Brû­lés par la lumière / Creu­sés par la mer”. Et c’est bien comme ça.

jean-paul gavard-perret

Mat­thieu Gou­nelle, Elles, Der­rière la salle de bains, Mai­son Dagoit, Rouen, 2018 — 5,00 €.