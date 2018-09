Christian Viladent, Fer en vert (exposition)

L’en vert et l’endroit : Chris­tian Viladent

Les sculp­tures métal­liques de Chris­tian Viladent éclair­cissent la ver­dure, enjambent le jar­din même si en octobre la nuit vient de plus en plus vite. Mais à la mai­greur des arbres qui se dévêtent répondent les struc­tures : nous sommes invi­tés à ciel ouvert dans un salon baroque et plein d’humour. Le jar­din n’est en rien amputé de son charme : y croissent des secrets où le monde s’échappe d’une œuvre à l’autre afin qu’une poé­sie voyage der­rière les haies et dans les mor­ceaux de fer qui renaissent.

Bref, quand au réveil les oiseaux sont encore là, un chien se cache dans un coin et la pelouse est inon­dée de fer. L’air y ricoche, ser­pente, vole et seule une balan­celle pleure légè­re­ment à quelques mètres de là. Le regar­deur part en voyage sans se brû­ler les ailes face à celles d’acier qui lui font face ou aux cac­tus qui n’ont pas besoin d’eau et s’enracinent dans leur silence. Avec ses outils, l’artiste a tran­ché afin que cer­tains totems ne soient plus jetés aux orties.

Se fixent d’improbables signaux et des cairns se fondent dans le pay­sage. Il y a para­doxa­le­ment en eux la len­teur des sèves : leur heure pointe, vous pou­vez être ras­su­rés. Chris­tian Viladent prouve que rien ne se perd et tout se recrée. Le métal per­met sou­dain de nous sur­prendre avec des évi­dences inat­ten­dues sous la voûte des cèdres. Une sonate des formes s’élève dou­ce­ment avec le rêve comme guide, là où l’artiste met un peu d’ordre dans la mar­mite des utopies

jean-paul gavard-perret

Chris­tian Viladent, Fer en vert, expo­si­tion, 376 rue Bonne de Bour­bon, 73000 Cham­béry, 6–7 octobre 2018.