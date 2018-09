Luc Brunschwig & Laurent Hirn, Le Pouvoir des innocents – Cycle II : “Car l’enfer est ici”, t.5 — 11 septembre

La mani­pu­la­tion des populations

Ce nou­veau tome débute le jeudi 1er mars 2001, au pre­mier jour du pro­cès de Joshua Logan.. En voix off, le Dis­trict Attor­ney Gar­vey déve­loppe les faits éta­blis par la police cri­mi­nelle de New York en trois ans et demi d’enquête. Il détaille les rai­sons et les moti­va­tions qui ont poussé l’accusé à ce meurtre de masse, à l’assassinat de 508 per­sonnes alors que les images montrent maître Cha­pelle qui va cher­cher Logan dans sa cel­lule et l’amène au tri­bu­nal. Puis, dans la salle d’audience, les séquences montrent l’attorney qui se fait fort d’apporter les preuves de la culpa­bi­lité à par­tir de son désir de se ven­ger de Jes­sica Rup­pert et de ses idées qu’elle veut mettre en pra­tique comme maire de New York.

L’action se déplace dans l’appartement de Dome­nico Coracci où Lucy Bul­mer pré­pare du pop­corn pen­dant qu’il suit le pro­cès retrans­mis par CNN. Sou­dain des poli­ciers font irrup­tion et l’accuse de viol sur mineur sur plainte de la ville, Lucy étant pupille de la cité. C’est sur­tout pour sa proxi­mité avec Angelo Frazzy, en tant que chef de la sécu­rité du Prince, qu’il est empri­sonné. Mais le mafieux court tou­jours dans la nature.

Le pro­cès à l’américaine se déroule avec ses rebon­dis­se­ments, avec l’audition de nou­veaux et impor­tants témoins jusqu’à un coup de théâtre qui bou­le­verse nombre de données…

Sur une idée ori­gi­nale du droit à l’autodéfense, reven­di­qué par une asso­cia­tion dénom­mée Le Pou­voir des inno­cents, le scé­na­riste explore tous les points de vue, tous les aspects, toutes les dérives, tous les éclai­rages qui peuvent décou­ler d’une telle situa­tion. On ne dira jamais assez la vir­tuo­sité de ce scé­na­rio, l’art de Luc Brun­sch­wig de jouer avec toutes les facettes de ses per­son­nages, de mettre en scène toutes les pos­si­bi­li­tés offertes par les actions, par l’exploration du lan­gage et des sens dif­fé­rentes des mots, des atti­tudes. Il mène son his­toire avec un pro­fes­sion­na­lisme rare.

Certes, le pre­mier album est paru en juin 1992. Il s’est passé deux cycles. Aussi il ne faut pas hési­ter à reve­nir, à relire l’histoire pour mesu­rer toute l’adresse dont fait preuve le scé­na­riste, assem­blant les élé­ments, les don­nées, les faits posés en 26 ans dans les dif­fé­rents tomes de la saga. Tout part d’un com­plot que Ste­ven Pro­vi­dence, le cham­pion du monde de boxe avait ima­giné pour por­ter madame Jes­sica Rup­pert à la vic­toire aux élec­tions muni­ci­pales de novembre 1997.

Le scé­na­riste montre com­ment se joue la mani­pu­la­tion des popu­la­tions, com­ment les ser­vices de la police, usant de la voix de médias com­plai­sants, imposent l’idée qu’il ne peut y avoir un autre cou­pable que Logan. Joshua, vété­ran des forces spé­ciales opé­rant, entre autres, au Viet­nam voit ses états de ser­vice se retour­ner contre lui. Mais, outre le pro­cès, le scé­na­riste pro­pose des intrigues paral­lèles avec des per­son­nages tels qu’Angela Frazzi, le mafieux en fuite, Lucy la jeune mili­tante, Dome­nico un proche du mafieux, le pré­sident Whi­ta­ker et son élec­tion tru­quée…

Luc Brun­sch­wig boucle son second cycle d’une remar­quable manière, intro­dui­sant les divers élé­ments consti­tu­tifs de son intrigue avec des évé­ne­ments his­to­riques fameux. Laurent Hirn reste fidèle à lui-même et offre un gra­phisme sans faute, dyna­mique, d’une grande beauté et d’une belle effi­ca­cité. On ne se lasse pas de regar­der ses planches si riches en détails. Il a été aidé par Anne­lise Sau­vêtre qui a assuré le des­sin de décors.

Cette conclu­sion ouvre de vastes hori­zons et tous les lec­teurs attendent le début d’un nou­veau cycle qui sera, à n’en pas dou­ter, encore plus attractif.

serge per­raud

Luc Brun­sch­wig (scé­na­rio), Laurent Hirn (des­sin et cou­leurs) & Anne­lise Sau­vêtre (décors), Le Pou­voir des inno­cents – Cycle II : Car l’enfer est ici, t.5 — 11 sep­tembre, Futu­ro­po­lis, juin 2018, 80 p. – 17,00 €.