Raluca Maria Hanea, Retirements

Vibra­tion de la matière-à-dire

Raluca Maria Hanea – née en Tran­syl­va­nie en 1982 – est direc­trice artis­tique adjointe au Fes­ti­val de Cinéma Euro­péen des Arcs. Son tra­vail poé­tique est sur­pre­nant et fonc­tionne en une suite de strates et super­po­si­tions par tout un tra­vail de reprises pour inter­ro­ger l’image et le corps en dou­blant l’écriture de des­sins, col­lages et pho­to­gra­phies.

Après Sans chute, l’auteure publie chez le même édi­teur Reti­re­ments. Les sou­ve­nirs en jaillissent dans un jeu de flux et de reflux par effet de cou­leurs et de trans­pa­rence. Ce qui affleure reste une attente :

« un temps unis

nous allons nous bri­ser ensemble

et rien ne sera plus émergé

der­rière les yeux

la bouche les mains tremblent

un livre d’images dres­sées comme on rêve ».

Si bien qu’au-delà des échos d’un temps passé s’agite un futur en esquisse dans un monde d’architectures ou de fresques impro­bables là où tout demeure en divi­sion. Comme chez Cal­vino, l’univers devient une matière de rêve et de spé­cu­la­tion. Tout reste impro­bable, ténu ; éva­nes­cent au sein d’un mixage de sen­sa­tion.

Si le corps est bien pré­sent, c’est avec une conscience façon éveillée/, façon endor­mie. A Cal­vino suc­cède Michaux et sa manière de tou­cher le sen­sible. Existent plai­sir et dou­leur d’un intime en ten­sion. Il trouve là une expres­sion para­doxale entre proxi­mité et éloi­gne­ment. Res­tent la force du passé et celui du réel tel qu’il est mais que la poé­tesse refuse de lais­ser en l’état.

Par l’épreuve du texte, l’essence même de la matière-à-dire devient vibra­tion, désordre et ordre, péné­tra­tion et épui­se­ment, faille et présence.

jean-paul gavard-perret

Raluca Maria Hanea, Reti­re­ments, Edi­tions Unes, Nice, 2018, 72 p. — 17,00 €.