Stéphane Lamotte, L’affaire Girard-Cadière. Justice, satire et religion au XVIIIe siècle

Les motifs de la séduction

L’affaire Girard-Cadière, énig­ma­tique et sul­fu­reuse, est inéga­le­ment connue. En témoigne sa pré­sence en fili­grane dans les grands manuels d’histoire où, à l’exception des ouvrages spé­cia­li­sés, elle se trouve rare­ment explo­rée dans toutes ses dimen­sions. De quoi est-il réel­le­ment ques­tion ? En 1728, à Tou­lon, la ren­contre entre le père Girard, jésuite, direc­teur du sémi­naire des aumô­niers de la marine, et pré­di­ca­teur talen­tueux, et sa péni­tente, la jeune Cathe­rine Cadière, por­tée aux élans mys­tiques, ali­mente la rumeur du voi­si­nage.

On s’interroge sur la fré­quence des confes­sions et sur l’extravagance du com­por­te­ment de la dévote. Le père Girard est accusé de viol puis d’avortement, le scan­dale défraie la chro­nique dans les années 1730 : il est ques­tion de rapt spi­ri­tuel, d’enchantement et de quiétisme.

Ces graves accu­sa­tions por­tées contre le père Girard font bas­cu­ler un fait divers, banal pour l’Ancien Régime, vers une affaire politico-judiciaire reten­tis­sante, sur fond de que­relle reli­gieuse entre jan­sé­nistes et jésuites – entre les débats sur la récep­tion de la bulle Uni­ge­ni­tus et l’agitation convul­sion­naire à Saint-Médard dans la capi­tale. Plu­sieurs juri­dic­tions sont mobi­li­sées, tout d’abord celle de l’officialité, qui inter­vient pour cou­vrir le bruit du scan­dale, celle du lieu­te­nant de police de Tou­lon, et enfin celle du par­le­ment d’Aix-en-Provence, à par­tir de jan­vier 1731.

Les témoi­gnages recueillis pour la défense du jésuite ou de la péni­tente sont publiés, ainsi que les fac­tums des avo­cats. Ils nour­rissent les prises de posi­tion et la pas­sion de l’opinion publique : on se divise, on s’invective, on rit beau­coup, en Pro­vence, en France mais aussi dans toute l’Europe. Les dis­cours deviennent alors aussi impor­tants que les faits, l’information cir­cule et l’affaire se déploie dans dif­fé­rents espaces, de la rue aux cou­loirs du par­le­ment, en pas­sant par les cabi­nets des curieux.

Les com­men­ta­teurs – épis­to­liers (Marais, Bou­hier, Cau­mont), sati­ristes, jour­na­listes, écri­vains (Vol­taire) – ajoutent un filtre sup­plé­men­taire aux brumes qui entourent la pro­cé­dure. Au final, les juges aixois se divisent, on met en cause leur pro­bité, le ver­dict indé­cis ne satis­fait per­sonne. Le père Girard est blan­chi, mais l’antijésuitisme déclen­ché par le pro­cès lais­sera des traces dans le mou­ve­ment qui mène à l’exclusion de la Com­pa­gnie trente ans plus tard.

Cette affaire montre bien com­ment la jus­tice est mobi­li­sée de dif­fé­rentes façons, et com­ment l’institution est per­çue et jugée par un public atten­tif à ses sou­bre­sauts, à l’heure de causes célèbres.

Pour autant, l’affaire com­plexe, véri­table Rubik’s cube his­to­rique ne se résume pas à ce seul objet. La dimen­sion reli­gieuse du fait divers, réelle et com­plexe, sou­vent occul­tée, est bien étu­diée dans cet ouvrage. En effet, la pra­tique reli­gieuse de Cathe­rine Cadière mérite d’être exa­mi­née. La jeune fille, appar­te­nant à une petite bour­geoi­sie tou­lon­naise sans dis­tinc­tion par­ti­cu­lière, atteste de stra­té­gies visant à valo­ri­ser les mani­fes­ta­tions de sa foi.

L’excès de son com­por­te­ment – stig­mates, extases répé­tées – témoigne de son atta­che­ment reli­gieux et de ses reven­di­ca­tions. Cathe­rine ne se résout pas au rôle de dévote, elle aspire à la sain­teté. Son lien avec le jésuite Girard est à ce titre inté­res­sant : ce der­nier, à la fois confes­seur et direc­teur de conscience, uti­lise les dis­po­si­tions de sa péni­tente pour fabri­quer sa sainte.

En même temps, la jeune fille, dans une stra­té­gie d’individuation, se sert du jésuite pour, peu à peu, conqué­rir une auto­no­mie. Ses lec­tures spi­ri­tuelles ainsi que les rela­tions nouées avec ses com­pagnes du couvent Sainte-Claire d’Ollioules nour­rissent une foi qui l’aide à sur­mon­ter les épreuves d’un pro­cès reten­tis­sant. C’est bien un objet his­to­rique sin­gu­lier, com­plexe et mys­té­rieux qui nous est pré­senté ici.

Reste une der­nière face du cube à explo­rer. Reli­gion et liber­ti­nage che­minent sou­vent ensemble au Siècle des Lumières : de fait, le rap­pel des aspects crous­tillants de l’affaire, sou­vent connue par l’entremise de l’anagramme de Girard — le père Dir­rag de Thé­rèse phi­lo­sophe – est bien­venu et la publi­ca­tion d’un flo­ri­lège des estampes éro­tiques qui ont illus­tré le pro­cès n’est pas l’aspect le moins inté­res­sant de ce travail.

Les motifs de la séduc­tion sont bien au cœur de la contro­verse, sous ses dif­fé­rentes décli­nai­sons : le sens fau­tif – l’action de détour­ner quelqu’un du droit che­min, de prendre à part – et le sens plus cou­rant – tout ce qui dans une per­sonne ou une chose exerce un attrait irré­sis­tible. Les der­niers cha­pitres apportent, pour ter­mi­ner, un éclai­rage his­to­rio­gra­phique neuf en étu­diant le deve­nir de l’affaire après l’affaire.

En effet, l’affaire ne s’arrête pas en 1731, comme si l’histoire échap­pait à toute conclu­sion. Au XIXe siècle (avec Miche­let, entre autres), comme au XXe siècle, l’histoire resur­git selon les enjeux du temps, en ajou­tant des élé­ments de fic­tion ou en repre­nant sa force polé­mique. C’est pour­quoi cette inter­ro­ga­tion sur les mémoires de l’affaire qui exa­mine les varia­tions de ses réécri­tures, oscil­lant entre fas­ci­na­tion et déviance du XVIIIe à nos jours, enri­chit et élar­git le champ du sujet.

Aujourd’hui encore, les élé­ments savou­reux de cet objet his­to­rique sin­gu­lier font écho à d’autres affaires et per­mettent à cha­cun de s’y retrou­ver. Le livre, réduc­tion de la thèse de doc­to­rat de l’auteur, a obtenu le prix Thiers – prix d’Histoire de l’Académie d’Aix.

louis taillan­dier

Sté­phane Lamotte, L’affaire Girard-Cadière. Jus­tice, satire et reli­gion au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Pro­vence, 2016, 306 p. — 28,00 €.