Dani Bouillard, Technicolor

Quand le spleen est l’idéal

Dani Bouillard offre un album inat­tendu. Hors mode, il pour­suit une route rock soft sou­te­nue par une gui­tare solo dis­crète mais pré­gnante. Les musiques sont insi­dieuses et les textes raris­simes. Et – sur­prise – ils sont tous de Gérard Blan­chard ! Voici plus de trente ans qu’on avait perdu sa place. Et celui qui fut sur­nommé (de manière trop réduc­trice) « rocker à l’accordéon » se révèle tel qu’il fut et tel qu’il demeure : poète.

De ceux qui trouvent dans le ter­ri­toire d’une chan­son la manière d’illustrer le monde loin des vers de mir­li­ton. Le réel est là, entre réseaux sociaux, impro­bables conseillers en com­mu­ni­ca­tion et « mamans qui ne savent pas nager » et font boire la tasse à de futurs gendres pas for­cé­ment idéaux.

Même quand la poé­sie « vomit sur une jupe plis­sée », elle garde ici un charme canaille. Et la ren­contre des deux créa­teurs — qui pour­raient être père et fils vu leur écart de géné­ra­tion — crée un « osti­nato sous la peau, une mémoire de ritour­nelle et des gim­micks au sang de tau­reau ». La voix demeure insi­dieuse et douce. Elle évite (comme l’orchestration) tout effet osten­ta­toire. Le blues est là, mais tiré d’un bayou made in France et ne cherche jamais à sin­ger celui de la Loui­siane.

Le tech­ni­co­lor n’a rien des sépias de celui du cinoche « peint » par Natha­lie Kal­mus. Et « sous le regard bleu de ses filles», Bouillard fait par­ta­ger un bout de che­min avec, au pas­sage, un bel hom­mage à Truf­faut là où « la vie tourne son film ». Hors cadre, l’artiste et son « vieux con » auto­pro­clamé de paro­lier lus­trent les 12 titres à la peau de cha­mois. C’est une belle sur­prise et une réussite.

jean-paul gavard-perret

Dani Bouillard, Tech­ni­co­lor, Label Micro­cul­tures – Differ-ant, 2018. A paraître le 15 octobre.