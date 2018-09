Maurice Renoma, Maurice Renoma fait son cinéma (exposition)

Présence silen­cieuse qui se dérobe

Les coups de cœur pas­sa­gers n’étreignent pas seule­ment une ombre quand Mau­rice Renoma s’en empare. Il y tient par­fois ses assises pho­to­gra­phiques en modi­fiant au besoin le réel, son man­teau, sa nudité, ses effluves par le numé­rique. Une approche du plai­sir sou­dain et pre­mier s’empare de l’image. Par­fois, une bête remonte du fond dans une ten­dresse qui fait hur­ler. A perte d’espace ou dans sa réduc­tion, les corps se déplient en divers types « d’avancées » qui au besoin créent une forme de recul. Mais pour voir mieux.

Par­fois et para­doxa­le­ment, l’artiste rétorque au modèle qui semble lui dire « Si j’ôte mon che­mi­sier que ferai-je de lui ? Pour lui répondre, Renoma crée des obliques her­mé­tiques, réservées.

Et sou­dain les pas­sages sont éter­ni­sés. Le créa­teur sait alors que rien ne reste à dire mais beau­coup à pho­to­gra­phier et sur­tout le mys­tère que les modèles portent en eux. Le corps semble se figer dans l’infini, se fondre dans l’attente, l’espoir. Il semble proche mais loin­tain. Res­tent le noir qui fas­cine, le blanc qui tue, l’opposition créa­trice constante de l’infini pos­sible et du néant

Le corps devient cette pré­sence silen­cieuse qui se dérobe, se refuse là où se trouvent à la fois l’obscurité et la lumière, l’inexplicable. Et une cru­ci­fixion ou une satis­fac­tion. L’objectif de l’appareil ne sai­sit pas un corps, mais la part de désir enfoui au plus intime de l’être. La seule clé est celle de l’abandon et de la rete­nue.

L’unité de temps est supé­rieure à l’instant, elle contient la sen­sa­tion qui per­siste, l’énergie du mou­ve­ment même s’il semble presque impos­sible. Rejoindre le mythe de la créa­tion et de la dis­pa­ri­tion per­pé­tuelle devient la lutte contre l’absence à soi comme à l’autre.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Mau­rice Renoma fait son cinéma, Gale­rie Rau­sch­feld du 10 octobre au 3 décembre 2018.