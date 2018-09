Eric Coisel, Photos mobiles — Voiture au point mort (exposition)

Quelques che­vaux mais pas plus

Une tache au milieu du vert, une sorte de fleur de métal, une fleur affli­gée qui marque le tronc des arbustes de sa signa­ture de rouille. Et le tour est joué. Eric Coi­sel nous porte dans un monde où, à la place d’un conduc­teur, le vent entre par des por­tières de car­lingues aux vitres cas­sées. Il entre mais ne s’arrête pas. Et reste for­cé­ment hors « champs » même si l’épave y fait plus ou moins bonne figure. Elle tient contre les ronces, les ronces tiennent contre elles.

Mais le cime­tière des voi­tures n’a rien de celui d’Arrabal. Il y a là presque un air de fête lorsque des enfants se fau­filent dedans pour jouer. Ils viennent là comme sur les lieux d’un crime que, sans le savoir, ils ont anticipé.

Un homme en pas­sant se sou­vient des jambes de la femme en noir allon­gée sur la ban­quette d’un même modèle. La voi­ture fut leur miroir. Un miroir désor­mais écla­boussé par la haie. La femme en noir est reprise par le vert. Ou plu­tôt, cela fait belle lurette qu’elle a grimpé le talus, pour suivre la route. Elle ne vou­dra plus rien savoir de la voi­ture bleue oxy­dée par l’air qu’elle ne fend plus, endor­mie dans les branches. Coi­sel lui s’en sou­cie. Il cherche ses pans de cou­leurs qui res­pirent encore.

Quelques cageots sont cachés dans un cock­pit dans l’attente d’une cueillette impro­bable. Au matin, des escar­gots tran­sitent sur le capot. La nuit, la course des lapins n’est plus décen­trée : les phares de l’auto immo­bile ne les impor­tunent plus. La photo, elle aussi, suit son cours.

jean-paul gavard-perret

Eric Coi­sel, Pho­tos mobiles — Voi­ture au point mort, Librai­rie l’Esperluète et Le Pont des Arts, Chartres, 8 sep­tembre — 23 novembre 2018.