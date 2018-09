Katharina Ziemke, La lune, comme un sabre blanc (exposition)

Pier­rot d’amour, amies et fausses amies

Katha­rina Ziemke s’intéresse depuis long­temps au théâtre. Elle a col­la­boré avec le met­teur en scène Tho­mas Oster­meier et réa­lisé plu­sieurs décors ori­gi­naux pour “Un ennemi du peuple” d’Isben , “La Mouette” de Tche­kov et “Pro­fes­seur” Bern­hardi de Schnitz­ler en 2017. De ces expé­riences, elle a retiré un ensemble de per­son­nages et de motifs. Elle retient des figures emblé­ma­tiques mais tout autant des images venues de la pan­to­mime et des his­toires popu­laire.

A la gale­rie, à par­tir des poèmes sym­bo­listes d’Albert Giraud de “Pier­rot lunaire” dont Schön­berg s’inspira, elle crée sa propre scé­na­ri­sa­tion du mythe de Pier­rot à l’aide de sculp­tures en bois peint et de grandes toiles à l’encre et au crayon de cou­leurs.

C’est pour elle une approche de nou­veaux médiums et tech­niques afin de recréer les amours du poète lunaire de la com­me­dia dell’arte. Elle invente un théâtre de chambre hal­lu­ciné, dont les per­son­nages – quoique immo­biles – flottent entre deux rives : celle du drame, celle de la poé­sie. S’y retrouvent une Colom­bine en quasi loques, la sor­cière moqueuse Cas­sandre, une Lavan­dière aux bras d’argent et bien sûr un Pier­rot muet tan­dis que, plus haut, un marion­net­tiste défie le regar­deur tan­dis qu’il semble « tirer les ficelles » de ce qui est entrain de se passer.

Mais, de fait, rien n’est sûr : tout compte fait, ceci n’est peut-être rien qu’un rêve d’un spec­ta­teur « dans les vaps ». Le tout dans une atmo­sphère cré­pus­cu­laire mais non dénuée d’une étrange volupté en un jeu de cou­leurs sombres où sur­nagent les chairs dia­phanes des per­son­nages. Entre réel et irréel, rêve et cau­che­mar, un monde étrange jaillit pour une invi­ta­tion au voyage dans un monde inter­lope et poétique.

jean-paul gavard-perret

Katha­rina Ziemke, La lune, comme un sabre blanc, gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris,du 13 octobre au 17 novembre 2018.