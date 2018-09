Le calme et la démesure

Les gra­vures d’Yves Barré passent en mar­mot­tant entre les poèmes chewing-gums de Nadaus. Cha­cun est isolé. Il semble se réfu­gier dans la page pour être encore plus seul et jaillir moins comme une pâte à mâcher qu’à res­sas­ser et pour exha­ler, sans le tra­hir, ce que le poète a sur le coeur.

Cha­cun éclate comme une boule de gomme et des véri­tés sourdent au nom de celui qui a tou­jours refusé d’être « fusillé par der­rière ». Et là où « seule la lune bronze blanc », il rap­pelle la pré­sence de la camarde mais pour ten­ter de la tenir à distance.

La matière à pen­ser est donc un crime contre la mort qu’on se donne ou qui nous est don­née. La forme du poème comme celui de la gra­vure per­met de se sous­traire pro­vi­soi­re­ment à l’inéluctable tout en rap­pe­lant ce qu’il en est.

Existe là une mise à sac de nos encom­bre­ments inutiles et vani­teux, une sor­tie de l’enveloppement pour une mise à nu. La forme fixe du poème fait place de brusques sauts, des écarts suc­ces­sifs. Le tout pour avan­cer entre ce qui est mais aussi ce qui ne se voit pas. Les mots et les gra­vures semblent réponse mais sou­dain les four­mis sont dans la main.

jean-paul gavard-perret

Roland Nadaus, Petits poèmes chewing-gums, gra­vures d’Yves Barré, Typo­gra­phie de Jacques Renou, édi­tions Ate­lier de Grou­tel, 76610 Champ­fleur, 2018 — 20,00 €.