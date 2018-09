Samuel Benchetrit, Reviens — Rentrée 2018

Un peu d’humour dans l’insignifiance

Le héros du livre se dit en mal d’inspiration. Et cette “panne” semble avoir déteint sur l’auteur lui-même – à moins que ce soit le contraire. Ben­che­trit tente tou­te­fois de sau­ver la mise avec un cer­tain humour qui sou­vent fait mouche.

Néan­moins, au-delà d’un charme d’apparence, le roman res­semble plus à un sce­na­rio qu’à un “vrai” roman. Il est par­semé de bribes de dia­logues, d’indications pra­ti­que­ment scé­niques, afin qu’une telle fic­tion devienne le pré­texte à un film pour la télé­vi­sion même si l’auteur lui règle son compte à tra­vers la télé-réalité où il “casse” plus les pau­més qui y par­ti­cipent que les maîtres du jeu avide de rentabilité.

C’est pour­quoi le lec­teur a du mal à croire au “loo­ser” que l’artiste anime. Le roman est un pâle reflet de ceux de Fante voire de Nico­las Ray ou de Gia­nada. Nous res­tons ici dans un typique roman de gare : le lec­teur peut faire l’impasse des­sus sauf s’il s’ennuie dans un voyage en TGV.

jean-paul gavard-perret

Samuel Ben­che­trit, Reviens, Gras­set, Paris, 2018, 252 p. — 17,00 €.