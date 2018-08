Cécile Mainard/i, Le degré rose de l’écriture

Lady dit

Les dits de Cécile Mainard/I se veulent impa­rables afin d’atteindre la som­mité du lan­gage mais selon un pro­ces­sus par­ti­cu­lier. Ces dit se veulent (fidèles à la col­lec­tion où ce livre s’inscrit) épi­dic­tiques. Ils demandent impli­ci­te­ment la pros­ter­na­tion au voyeur qui les écoute sans se sou­cier de réa­lisme ou de vérité. Aux spec­ta­teurs de ses per­for­mances « c’est le mot tout haut qu’il importe de faire ingur­gi­ter, et d’ensevelir dans leur corps. Faire dis­pa­raître le corps du lu dans le corps du lec­teur, des lec­teurs, du com­mun des lec­teurs » dit l’auteure . Elle rêve de don­ner et mettre la vie des mots chez ce lec­teur auquel l’auteure s’adresse comme le fit Bau­de­laire.

La com­pa­rai­son s’arrête là. Aux fleurs du mal, Cécile Mainard/i pré­fère les roses. Le tout dans des rap­pels qui vont de Chis Bur­den à Céline Minard, de Patty Bravo à Pinoc­chio, du Qui­chotte, de Ben à Mona Lisa et bien d’autres. Tout est très habile, savant, laby­rin­thique, mais l’auteure dans la varia­tion des pro­noms énon­cia­tifs rap­pelle qu’elle « n’a jamais rien fait d’autre dans ses pré­cé­dents ouvrages que de mettre en œuvre des inten­tions artis­tiques et de se tenir au bord d’œuvres ». Et ce, afin de réa­li­ser Le livre ou « l’impérieuse matrice » dont elle sort par cet effeuillé rose.

Il y à la sans doute dans cette affir­ma­tion à prendre et à lais­ser, à boire et à man­ger mais l’ensemble reste le récit de per­for­mances réa­li­sées par Cécile Mainard(/i) et il abou­tit à une œuvre « plas­tique non encore réa­li­sée, mais que le jaillis­se­ment d’une parole enthou­siaste fait exis­ter sur le plan de la réa­lité par­lée ». Le tout en ce qui tient d’une approche concep­tuelle, colo­rée, audi­tive et en des jux­ta­po­si­tions d’esquisses où les mots fondent « dans ce son qui fuit » des phrases « impal­pables par endroits, qui semblent se dis­soudre dans ma bouche, et dans laquelle toute inten­tion claire et tan­gible dis­pa­raît. » pré­cise la poétesse.

Elle refuse néan­moins toute emprise de l’ego : « je me vide de toute inten­tion per­son­nelle » écrit celle qui se dit « aban­don­née à la grâce divine qui infuse dans le sens des mots. » Pour elle, la langue démontre avoir plus d’imagination que l’auteure elle-même et la pousse à opter pour une poé­sie sonore, action, dic­tion. Si bien que par ses per­for­mances Cécile Mainard/i atteint ce rose de l’écriture dont la cou­leur fait d’elle moins un « poème » qu’une œuvre d’art.

L’objec­tif est de pas­ser de Mainard/i à Mai­nard par ce qu’elle dit avec plus ou moins de mignar­dises. Manière de deve­nir poète sans vrai­ment écrire en s’insérant dans un action­nisme lit­té­raire. Ajou­tons que le tra­jet de ces « dits » déli­mite un ter­ri­toire inédit. Per­sonne n’oserait y remuer en dehors d’une telle poé­tesse : une trappe l’aspirerait. Mais pour Cécile les mots cou­lissent et se répar­tissent sur la pro­fon­deur d’une scène déro­bée.

L’intensité de l’attente des spec­ta­teurs lec­teurs fait le reste : ils éprouvent des sen­sa­tions qu’ailleurs ils auraient jugées inopi­nées, sau­gre­nues, déplacées.

jean-paul gavard-perret

Cécile Mainard/i, Le degré rose de l’écriture, Col­lec­tion ekphra­sis, 2018, 56 p. — 7,00 €.