Julia Wolf, Tout est maintenant — Rentrée 2018

Face aux démons

Julia Wolf est un des grands espoirs de la lit­té­ra­ture alle­mande contem­po­raine. Son héroïne, Ingrid, « la femme vert menthe », fer­mente dans une sorte de sur­vie entre Ber­lin et New-York et entre un appar­te­ment sor­dide qu’elle par­tage avec son frère et un sex-club où elle tra­vaille comme ser­veuse.

Un retour vers sa mère détes­table et alcoo­lique et dans sa mai­son de jadis l’entraîne vers une reprise en main qui trans­forme la fic­tion en un roman d’apprentissage dans les ultimes cré­pus­cules du XXème siècle. Peu à peu, entre iro­nie sans conces­sion mais aussi poé­sie, une lente remon­tée prend forme en mon­trant que la résur­rec­tion est moins cosa men­tale qu’affaire de chair et d’instinct. L’héroïne fait petit à petit le lien entre son passé et le pré­sent pour décou­vrir le secret de son empê­che­ment et de sa destruction.

Tout est main­te­nant reprend l’existence à sa source dans la néces­sité de se sau­ver de cer­tains zom­bies en se levant contre leur « loi » ou les cen­sures qui jusque là ont entraîné Ingrid vers de faux « re-pères » et dans la volonté de d’abord se faire mal jusqu’à l’épuisement afin de remon­ter une pente exis­ten­tielle.

Quoique le sujet soit sou­vent dra­ma­tique, la fic­tion devient une manière, pour l’héroïne, de se relire pour se délier de ses nœuds et de deve­nir une femme libre. Le récit écla­bousse de ses images : Ingrid s’y redresse et se bat au sein de bra­siers. Mais il prouve qu’une telle héroïne ne meurt jamais : elle était morte avant. Désor­mais, elle ter­rasse le ser­pent, n’attache pas à Eve une quel­conque faute et arpente à nou­veau le monde.

Julia Wolf montre com­ment s’éloigner de ce qui cloue une femme même si la nar­ra­tion ramène à un trou de « folie ». Néan­moins, à mesure qu’elle avance, Ingrid s’en éloigne. Sur­git une sen­sa­tion non de dérive mais de résur­gence. Et si le récit semble n’affirmer rien, des échardes se des­serrent.

La nuit remue. C’est le moyen d’exister avec une sen­sa­tion de brû­lure ingué­ris­sable mais aussi une pluie d’étoiles au milieu de l’ombre.

jean-paul gavard-perret

Julia Wolf, Tout est main­te­nant, tra­duit de l’allemand par Sarah Raquillet, Cas­tor Astral, 2018, 160 p. — 17,00 €.