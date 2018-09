Formento & Formento : les deux font la paire – entretien avec les artistes

Formento + For­mento est le nom du couple (légi­time) de Richeille et BJ. Le second s’occupe des lumières et des prises, la pre­mière de l’organisation, de la « mise en scène ». Les images sont par­fois roman­tiques, sou­vent éro­tiques. S’y explore de manière docu­men­taire mais tout autant concep­tuelle ce qu’il en est de l’amour, de la perte ou des charges de la mémoire en divers lieux et cultures.

Entre fic­tion et réa­lité, au sein de cou­leurs satu­rées les scènes osent pro­vo­quer – mais uni­que­ment lorsque cela se jus­ti­fie. Existe tou­jours un « in the mood for love » de manière déca­lée, qui ne néces­site pas de mettre les points sur les i mais tou­jours de manière sug­ges­tive et dans le bain de chaque lieu que les artistes savent décoder.

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Richeille– Le son de mes chats sia­mois miau­lant à ma porte.

BJ: la lumière, tou­jours zig­za­gant entre le jour et la belle vue nue de ma femme à côté de moi

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

R: En gran­dis­sant j’ai déjà der­rière moi des tas de rêves « déjà vus », main­te­nant je res­sens que j’éprouve plus de moments « déjà rêvés ». De manière basique, c’est l’idée que vous vous faites quand vous êtes in situ dans le monde réel et que vous avez l’impression que vous avez déjà l’impression d’avoir vécu cela — peut-être que la réin­car­na­tion existe.

BJ: Ils sont tous deve­nus réalité !

A quoi avez-vous renoncé ?

R: A vivre en Angle­terre.

BJ: à rien.

D’où venez-vous ?

R: De l’East End de Londres, une vraie cock­ney.

BJ: J’étais un gamin de la Navy et je chan­geais de lieu tous les trois ans. Mais j’appelle Les Phi­lip­pines ma maison.

Quelle est la pre­mière image dont vous vous sou­ve­nez ?

R:La pre­mière image qui me fit réel­le­ment com­prendre que ce qui existe était « The Lady of Sha­lott » peinte par John William Wate­rhouse. C’était un pos­ter dans ma classe d’Anglais et qui pour une fois me donna envie d’apprendre.

BJ: Pas vrai­ment la pre­mière image mais plu­tôt la pre­mière impres­sion visuelle qui péné­tra mon âme ? J’avais 7–8 ans et ma grand-mère fai­sait cuire (à la vieille manière) sur un feu et souf­flait à tra­vers un mor­ceau de bam­bou pour chauf­fer les char­bons .. la fumée flot­tait dans l’air et les puits de lumière sur les murs de bam­bou créaient un spec­tacle laser !

Et votre pre­mier livre ?

R: Peut-être comme une jeune enfant de 8 ans, je me rap­pelle avoir lu « Charlotte’s Web » (« La toile de Char­lotte). L’idée de la mort et de l’amour d’un ani­mal me frap­pèrent. Je peux me rap­pe­ler m’être sen­tie si décon­cer­tée par l’obligation d’accepter que tout doit mou­rir même pour nous nour­rir. Main­te­nant je me rends compte que l’histoire prouve la dif­fé­rence de la vision du monde d’adultes et la vision du monde d’enfants et de la tran­si­tion de l’enfance vers l’âge adulte

BJ: Les Jour­naux intimes d’Edward Weston

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres artistes ?

R: Je pense que les com­po­santes et l’individualité de chaque artiste sont dif­fé­rentes. BJ et moi tra­vaillons en couple pour appor­ter une com­po­sante fémi­nine et mas­cu­line et trou­ver à deux une sorte de troi­sième œil. Je pense que cette com­bi­nai­son et nos for­ma­tions per­son­nelles font de notre vision une vision unique.

BJ: A quoi sommes-nous confron­tés de nos jours ? Ins­ta­gram à lui seul pro­pose 90 mil­lions de télé­char­ge­ments par jour !? Je crois que ce qui nous dis­tingue d’autres artistes est notre approche. Notre tra­vail uti­lise prin­ci­pa­le­ment les lumières et l’organisation mais je crois que ce sont les deux créa­teurs qui apportent leurs propres bagages. Richeille les siens et moi les miens Comme tout artiste nous affir­mons nos idées fortes mais une fois que tout est ajusté cha­cun garde toute sa liberté C’est donc un mélange de pho­to­gra­phies orga­ni­sées et docu­men­taires mais où le regar­deur peut éprou­ver de vrais émo­tions et sen­ti­ments. Je crois que c’est vers quoi notre public se connecte et gravite.

Pour­quoi êtes vous atti­rée par les poupées ?

R: Les pou­pées ? Expli­quez moi SVP.

BJ: Si par pou­pées vous vou­lez dire femme alors disons que je suis com­pul­si­ve­ment atti­rée par elles. Je pense que chaque femme est belle et com­plexe. Et tan­dis que je mets de la lumière sur une sur­face, quelle meilleure sur­face qu’une femme!

Où et com­ment travaillez-vous ?

R : Nous voya­geons aux endroits qui nous inté­ressent et pour nos propres rai­sons. Nous déci­dons d’explorer visuel­le­ment les thèmes qui nous fas­cinent au sein d’une culture ou d’un lieu. Nous aban­don­nons notre zone de confort pour éprou­ver des choses et émo­tions incon­nues. Et pour éprou­ver par­fois juste une idée qui rend le voyage et le pro­ces­sus créa­tif aussi impor­tant que l’image et sa curio­sité dépla­cée.

BJ: Il y a deux écoles pour esti­mer notre tra­vail. Nous créons ce que j’aime appe­ler notre « lettre d’amour » à un endroit et un temps pré­cis avec les bras et l’esprit ouvert pour appro­cher un endroit en un style docu­men­taire. L’autre manière d’envisager notre tra­vail est très concep­tuelle. Par exemple avec la série « Hys­té­rie 2015–2017 », en un temps où les USA était à la hau­teur de son pou­voir et aussi sur le point d’échapper à tout contrôle. Nous le savons tou­jours et lut­tons contre un tel état de fait dans des films tour­nés au Canada, à Buda­pest, La France et Miami !

A qui n’avez-vous jamais osé écrire.

R : J’ose écrire, la liberté d’expression à tous!

BJ : Quelques per­sonnes pré­fèrent qu’on leur écrive le pré­tendu mys­tère de la romance. Les médias sociaux les baisent à ma place.

Quelles musiques écoutez-vous ?

R: Old Wave. New Wave. Et David Bowie.

BJ: J’ai l’illusion de croire que je peux chan­ter et jouer de la gui­tare, en consé­quence ma play-list va de Neil Young à Bon Iver.

Quels livres aimez-vous relire?

R: Les Jour­naux de Richard Bur­ton.

BJ : « Dans le cœur des ténèbres » de Joseph Conrad.

Qui voyez-vous dans votre miroir ?

R : Mes che­veux qui ont tou­jours besoin d’être cou­pés.

BJ : L’acceptation.

Quel lieu a valeur de mythe pour vous ?

R: Came­lot

BJ: Le Japon

De quels artistes vous sentez-vous le plus proche ?

R: Les acteurs et les dan­seurs car il peuvent m’émouvoir d’une façon qui me fas­cine.

BJ: Il y en aurait trop à citer.

Quel film vous fait pleu­rer ?

R: « Depar­tures » de Yôjirô Takita

BJ: Je suis tel un minou sub­mergé faci­le­ment par les larmes en regar­dant des films.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

R: une sur­prise.

BJ: des livres.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

R. : Quelle ques­tion me fait le plus peur ?

BJ : Que faisons-nous actuel­le­ment? Réponse ; nous n’avons pas d’autre choix.

Entre­tien, tra­duc­tion et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret pour lelitteraire.com, le 25 août 2018.