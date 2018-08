Son nom Venise : entretien avec l’artiste Anna Zemella

Anna Zemella crée par ses pho­to­gra­phies de Venise tout sauf des visions tou­ris­tiques. S’y éprouve un amour de sa ville. Elle la méta­mor­phose par jeux de lumières ou en mon­trant les dan­gers des immenses bateaux croi­sières qui détruisent la lagune Existe là une « expé­rience » de l’intime en vadrouille. Le chant des images rem­place le simple logos de ce qu’on appe­lait jadis les réclames.

Les pho­tos deviennent la didas­ca­lie du silence ou des mur­mures de la ville pour mieux les exhaus­ser à l’approche d’un som­meil où cer­tains s’attardent.

Entre­tien (français/italien) :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La lumière vio­lette des toutes pre­mières lueurs du jour ; si je suis à Venise : les micro-rumeurs de la ville qui se réveille (à Venise on entend tout). Le cam­pa­nile des 7 de la place Saint-Marc, mes chats.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfants ?

Les rêves noc­turnes demeurent et trans­forment la réa­lité que je vis et les images du futur. Mais non com­plè­te­ment : je rêvais de deve­nir jour­na­liste et pho­to­graphe, explo­ra­trice aussi : cela je ne l’ai pas réa­lisé mais il reste en moi, je le cultive dans mon quotidien.

A quoi avez-vous renoncé ?

Je me suis mariée très jeune et j’ai eu tout de suite deux fils. Magni­fique aven­ture au début (mais qui se sui­vit d’un divorce). J’ai renoncé ainsi à tra­ver­ser mon ado­les­cence, ce qui aujourd’hui crée encore en moi une incomplétude.

D’où venez-vous ?

Je viens de la terre et je me suis jointe à l’eau dans la lagune de Venise. Ma terre est un petit vil­lage de la plaine Padane où je retourne sou­vent. Et ma petite barque dans la lagune porte le nom de « Arre ».

Quelle est la pre­mière image qui vous pro­cura de l’émotion ?

Une bicy­clette rouge dans la pénombre d’une pièce.

Et la pre­mière lec­ture ?

Les livres de Sal­gari et puis « Les Trois Mousquetaires »

Com­ment voyez-vous les corps?

Dans le passé je l’ai vu comme un magni­fique ins­tru­ment pour tra­ver­ser la vie. Main­te­nant j’ai dépassé la dua­lité corps/âme et je ne réus­sis plus à par­ler du corps en le cou­pant du corps (mais pas dans un sens religieux).

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A mon père.

Qu’est-ce qui vous dif­fé­ren­cie des autres artistes?

Le fait que je ne veuille pas vivre dans le rôle d’artiste mais vivre dans qui je suis.

Où et com­ment travaillez-vous ?

Comme pho­to­graphe, en errant : à Venise et où me portent ma curio­sité, les gens, les émo­tions. Dans mon tra­vail stric­te­ment pro­fes­sion­nel, main­te­nant plus lâche, la pro­mo­tion des pro­jets culturels.

Quel livre aimez-vous relire ?

Les essais sur l’histoire de l’art de Roberto Lon­ghi. L’auteur m’a appris à éprou­ver et à regarder.

Qui voyez-vous dans votre miroir ?

Dif­fi­cile à dire. Je me sens tant de choses. Chaque jour c’est différent.

Quels sont les artistes dont vous vous sen­tez la plus proche ?

Ghirri (pho­to­graphe) ; Bel­lini et Piero della Fran­cesca, Kiefer

Que voudriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un petit camping-car pour voyager.

Que défendez-vous ?

La ville où je vis, et à tra­vers elle les valeurs aux­quelles je crois. L’ambiance, les per­sonnes, l’art.

Que pensez-vous de la phrase de Lacan : « L’amour c’est don­ner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas » ?

Le fait que par­fois, quand nous aimons quelqu’un, nous le fas­sions plon­ger dans nos super­struc­tures amène à de l’insatisfaction parce que nous ne nous recon­nais­sons plus pour qui nous sommes et pour les mêmes rai­sons nous ne recon­nais­sons pas l’autre.

Et celle de W. Allen : « la réponse est oui mais quelle était la ques­tion ? »

La dis­po­ni­bi­lité mais aussi l’incapacité de com­prendre vrai­ment et de sor­tir de nous-mêmes.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Celle-ci.

