Rainer Maria Rilke, Exposé sur les montagnes du cœur

Jaccot­tet tra­duc­teur de Rilke

Dans les poèmes — tra­duits par Jac­cot­tet et de l’époque des « Elé­gies de Duino » et de « Délaissé sur les flancs des mon­tagnes du cœur » — l’homme est « hors d’abri », exposé au dehors sans pou­voir trou­ver d’adéquation entre l’univers et monde inté­rieur. C’est pour l’auteur — avant l’épisode Lou Andreas-Salomé — le moment de la tra­ver­sée de doutes et des angoisses.

Les hommes habi­tant un monde sans Dieu ne peuvent aller à l’unisson « comme les oiseaux migra­teurs, com­pré­hen­sifs et pré­ve­nus ». Et d’ajouter : « c’est un étang indif­fé­rent qui reçoit notre chute. » Mais Rilke tente déjà par la parole poé­tique de réta­blir un lien entre l’homme et le monde.

Peu à peu, pour l’auteur, le carac­tère pas­sa­ger de la vie rend un accord pos­sible entre le dedans et le dehors par la poé­sie. Elle devient la réelle mai­son de l’être. Il s’agit alors de célé­brer la terre et les choses même en s’adressant à « l’ange » qui, pas­sant libre­ment du monde des vivants à celui des morts, ignore néan­moins la capa­cité que recèle l’homme à pro­duire des « choses simples, celles qui nous appar­tiennent tout près de nos mains et dans le regard ». Sans être supé­rieur à l’ange, il affirme ainsi son exis­tence en créant la beauté.

Pour Rilke, la poé­sie opère le pas­sage de la chose étran­gère, cou­pée de l’être, à un objet façonné par l’intensité du regard inté­rieur. Existe là un socle absolu que seuls sans doute les idéa­listes rêvent d’atteindre. Force est de se deman­der si Rilke n’écrit pas que pour eux comme pour les « élé­giaques ». Il sait comme Bau­de­laire que ce n’étaient que des « canailles ».

En ce sens, l’objectif est louable. Mais reste qu’un tel com­pa­gnon­nage poé­tique peut sem­bler une sorte de vue de l’esprit, une prise plus men­tale que réelle. Et ce même si Jac­cot­tet donne une dimen­sion plus ter­restre à la poé­sie ril­kéenne. Pour le tra­duc­teur comme pour Goethe (et Freud plus tard) au com­men­ce­ment n’est pas le Verbe mais le réel. C’est pour­quoi sa tra­duc­tion « rabat » judi­cieu­se­ment le poème vers les pierres et les sables illimités.

jean-paul gavard-perret

Rai­ner Maria Rilke, Exposé sur les mon­tagnes du cœur, Poèmes choi­sis et tra­duits par Phi­lippe Jac­cot­tet, Choix et tra­duc­tion de Phi­lippe Jac­cot­tet, Fata Mor­gana, 2018, 120 p.