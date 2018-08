Julie Crenn, Mïrka Lugosi — Gilles Berquet

Les cou­pables

Il suf­fit de quelques lignes à Julie Crenn pour mettre en évi­dence le regard que Mirka Lugosi et Gilles Ber­quet posent sur les femmes. Les deux artistes créent par leurs images des his­toires de désirs incons­cients ou (en)joués dans des étoffes filantes et une mol­lesse coquine.

Les femmes n’en finissent pas de confondre la matière de la lumière avec celle de leur peau. Peut-être s’agit-il là de la seule approche rece­vable de l’amour : celui de l’appel au départ. Bref, de par­tir ou de recom­men­cer et prendre la juste mesure de la fron­tière qui dis­joint autant qu’elle retient la peur au doute.

Pour Mirka Lugosi, les des­sins semblent « extraits de songes inavouables. De moments éva­nouis où fan­tasmes » là où l’imaginaire crée des trans­pa­rences qui intiment au voyeur le ” regarde !” de Bataille. Et ce, même si à l’inverse de sa Madame Edwarda, l’héroïne de l’artiste ne se per­met pas un tel ordre. Quant à Gilles Ber­quet, sa mise en scène per­met de péné­trer la tri­nité Frida Kah­lienne : han­di­cap, sen­sua­lité et liberté.

A l’inverse du modèle de Mirka Lugosi, celui du pho­to­graphe semble fuir l’objectif plus que de s’y livrer. Mais qu’on ne s’y trompe pas : le modèle joue la Lou­lou de Pabst. Fraî­che­ment cou­pés, les che­veux ne cachent en rien la fémi­nité : au contraire, ils la sou­lignent et Julie Crenn met si l’on peut dire le doigt des­sus. L’éros reste donc le pacte et le point d’impact qui unissent (entre autres) les deux artistes. Ils savent que l’innocence n’existe pas mais font comme s’ils l’ignoraient. Julie Crenn le confirme. Les trois ne se trompent pas.

jean-paul gavard-perret

Julie Crenn, Mïrka Lugosi — Gilles Ber­quet, Mai­son Dagoit, Rouen, 2018 — 8,00 € .