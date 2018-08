Hervé Jubert & Benoît Séverac, Wazházhe

Chama­nisme et ter­roir du Sud-Est…

Ce roman noir est écrit à quatre mains par deux auteurs aux uni­vers que l’on pour­rait pen­ser éloi­gnés. Benoît Séve­rac traite, dans des polars mus­clés, de thé­ma­tiques d’actualité alors qu’Hervé Jubert aborde des pro­blèmes cru­ciaux sous cou­vert de fan­tas­tique, d’anticipation.

Le chef Jack Mar­mont, ran­ger dans le corps des Sou­th­wes­tern Cat­tle Rai­sers, est éga­le­ment homme-médecine. Il quitte Tulsa, en Okla­homa pour venir à Laprade rece­voir un don de terre, une prai­rie qui allait deve­nir un frag­ment de la terre osage, en com­mé­mo­ra­tion du pas­sage, en 1829, de quatre indiens qui cher­chaient de l’aide auprès de l’évêque de Mon­tau­ban. Ces Osages, pris dans une tem­pête de neige, tentent de se réfu­gier dans une auberge d’où ils sont vite expul­sés par manque d’argent. Cepen­dant, l’un des quatre, E Stah Sop Pe est tué à coups de tison­nier.

Ray­mond Manenq, le maire du vil­lage est venu l’accueillir. Sur place, au petit matin, Mar­mont ne res­sent rien. La terre ne lui a pas parlé, le don ne peut avoir lieu. Il faut attendre un signe. Et les jours passent. Cer­tains habi­tants trouvent que l’hébergement de l’Osage revient cher aux contri­buables et la ten­sion croît.

À Mont­pel­lier, Lise Genêt, une fillette de dix ans, est sujette depuis des mois à des cau­che­mars. Elle voit un homme à la peau sombre, au regard noir qui, inlas­sa­ble­ment, lui demande de l’aider. Depuis quelques jours les cau­che­mars s’aggravent et l’homme la presse de venir à Laprade. Le psy­cho­logue, qui tente de la soi­gner, pense que ce voyage pour­rait être béné­fique.

Lorsque Lise et Mar­mont se ren­contrent, une espèce de transe les unit. Il lui explique qui lui parle. Mais Lise dis­pa­raît et des fouilles dans le ter­rain révèlent un véri­table cimetière…

Les auteurs appuient leur récit sur un fait authen­tique. En 1827, quatre hommes et deux femmes de la tribu Osage embarquent à la Nouvelle-Orléans. Ils veulent plai­der leur cause auprès du roi de France car la vente de la Loui­siane par Napo­léon, en 1803, les a fait pas­ser sous tutelle amé­ri­caine et cela leur déplait. Leur radeau a coulé sur le Mis­sis­sipi, ils ont perdu tous leurs bagages et sont tom­bés entre les mains d’un escroc fran­çais. Celui-ci va les exhi­ber comme des phé­no­mènes de foire jusqu’à ce qu’il soit empri­sonné, les lais­sant tota­le­ment dému­nis. Ils se séparent en deux groupes, l’un par­tant pour Paris, l’autre pour Mon­tau­ban où ils savent trou­ver Louis Dubourg, un prêtre qui a été chez eux, devenu entre-temps évêque.

En ajou­tant un per­son­nage sup­plé­men­taire qu’ils font dis­pa­raître, les roman­ciers peuvent construire une série de péri­pé­ties fai­sant la part belle au cha­ma­nisme, aux rituels osages et aux règles du ter­roir du Sud-Est de la France. Ils confortent leur intrigue avec des per­son­nages emblé­ma­tiques d’un vil­lage, tou­jours par­ta­gés en plu­sieurs clans. Ils ajoutent avec Claire Tour­ment, le lieu­te­nant de police, une dimen­sion sup­plé­men­taire, celle-ci ayant une forte per­son­na­lité et un passé, avec un père qu’elle n’évoque jamais, déplaisant.

Les auteurs brossent ainsi une gale­rie de por­traits aux pro­fils psy­cho­lo­giques appro­fon­dis, met­tant en scène une large gamme de sen­ti­ments et d’émotions. Ce roman, à la trame habi­le­ment construite, est une belle réus­site tant par la ten­sion qui se dégage de l’histoire que par un ton d’authenticité qui ne trompe pas. Les roman­ciers ont séjourné en Okla­homa pour pré­pa­rer leur livre.

serge per­raud

Hervé Jubert & Benoît Séve­rac, Wazházhe, Édi­tions Le pas­sage, coll. “Polar”, mars 2018, 320 p. — 19,00 €.