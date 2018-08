David Munoz & Tirso, Les Traqueurs — t.2 : L’Héritage de sang

L’arme des dieux ne se traque pas !

Le royaume d’Angleterre est affai­bli, sa flotte réduite ne lui per­met pas de faire face au conflit qui se pré­pare avec les Provinces-Unies en ces années 1660. Une équipe de La Royal Geo­gra­phic Society, menée par Lord Ben­nett, part vers le Yuca­tan pour cap­tu­rer une créa­ture légen­daire connue sous le nom de Cer­bère des dieux. C’est un monstre qui don­ne­rait la supé­rio­rité au royaume. Mais le début de l’expédition tourne au fiasco.

Lord Ben­nett et sa troupe, encer­clés par des indi­gènes, se sont réfu­giés dans une grotte. Toute ten­ta­tive pour aller cher­cher de quoi se nour­rir, cueillir des fruits, se solde par la mort des intré­pides. Jonas, le neveu de Ben­nett, a été blessé. Il est veillé par Mara dont il tombé amou­reux. Celle-ci, unique sur­vi­vante de son peuple mas­sa­cré, se rap­pelle com­ment, il y a vingt ans, elle a ren­con­tré le capi­taine Rodrigo Tole­dano dont elle est deve­nue l’épouse. Celui-ci, séparé du groupe, est sur les traces du monstre pour décou­vrir son repaire.

À son réveil, Jonas révèle à Mara que le docu­ment qu’elle pos­sède depuis sa plus tendre enfance, n’est pas la repré­sen­ta­tion d’un sacri­fice en l’honneur des dieux mais le détail du rituel pour contrô­ler la bête. Tou­te­fois, il pense que rame­ner ce monstre en Angle­terre serait une folie.

Avec cette série, David Munoz pro­pose une intrigue conju­guant un récit d’aventures mari­times, une his­toire de pirates dans le cadre fan­tas­tique d’une légende Inca. Celle-ci est rela­tive à une créa­ture mythique que les cham­pions de cette civi­li­sa­tion savaient maî­tri­ser et contrô­ler. L’auteur uti­lise une situa­tion his­to­rique authen­tique, celle de la deuxième guerre anglo-néerlandaise. Depuis de nom­breuses années, Albion et les Provinces-Unies (ce n’est qu’en 1795 que le nom des Pays-Bas est adopté) sont en guerre pour la pré­do­mi­nance et la maî­trise des prin­ci­pales routes com­mer­ciales mari­times.

Pen­dant ce second conflit, les Néer­lan­dais réus­sissent à entrer sur la Tamise et détruisent la quasi-totalité de la flotte ancrée là. La situa­tion est cru­ciale pour le royaume et la pos­ses­sion d’une arme puis­sance, indes­truc­tible redon­ne­rait l’avantage aux Anglais. Il faut aller la cher­cher sur le conti­nent Sud-Américain.

Le scé­na­riste bâtit le récit d’une quête à plu­sieurs niveaux avec une gale­rie de per­son­nages dont les des­seins et les buts sont bien dif­fé­rents. Si d’aucuns ne pensent qu’à la gran­deur du royaume, d’autres ont des moti­va­tions plus per­son­nelles, plus pro­saïques, comme la conquête d’une for­tune, d’un amour…

Le des­sin est confié à Tirso qui réa­lise une atmo­sphère lourde, pesante dans une jungle épaisse, source de tous les dan­gers. Le dyna­misme est de mise tant pour les nom­breux com­bats que pour la lutte contre la bête, les phases de la prise de pou­voir et les mou­ve­ments du Cer­bère. Syn­thé­tique, son gra­phisme fait mouche et des pleines pages res­ti­tuent le côté sur­réa­liste du scé­na­rio. Il sait bien adap­ter son trait et réa­lise quelques vignettes direc­te­ment ins­pi­rées des repré­sen­ta­tions incas telles qu’on peut les voir aujourd’hui.

Ce second tome confirme tout l’intérêt que l’on pou­vait trou­ver à la lec­ture du pre­mier opus et laisse augu­rer d’une suite palpitante.

serge per­raud

David Munoz (scé­na­rio d’après une idée ori­gi­nale de Tirso), Tirso (des­sin), Tirso et Javi Martín (cou­leurs), Les Tra­queurs — t. 2 : L’Héritage de sang, Glé­nat, coll. “Gra­fica”, juillet 2018, 48 p. – 14,50 €.