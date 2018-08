Anne Slacik, Jardins

Méta­mor­phoses des jardins

Pour Anne Sla­cik, le jar­din est une contrée à explo­rer, une éten­due à par­cou­rir. Face à lui (et les poèmes qui accom­pagnent ses œuvres le prouvent); il convient pour les par­cou­rir, les mon­trer et les dire, d’insister sur la néces­sité de rompre avec l’habitude mal conju­rée qu’est l’expression d’un atta­che­ment à la ques­tion de la vérité, de l’authenticité de sa géo­gra­phie et de sa repré­sen­ta­tion clas­siques.

L’artiste ban­nit les res­sources naïves du lan­gage plas­tique et de repro­duc­tion et les détourne de leurs fins dites spon­ta­nées pour se livrer au culte exclu­sif de l’intention sub­ver­sive, du piège, de la machination.

Une fois admis que la valeur expres­sive et signi­fi­ca­tive du lan­gage plas­tique repose sur une illu­sion, il s’agit de rap­pe­ler que le jar­din est avant tout un objet phy­sique dont il convient d’analyser atten­ti­ve­ment les mul­tiples dimen­sions. Affir­mant ainsi qu’une démarche plas­tique authen­tique qui se refuse à l’arbitraire ne fait nul­le­ment réfé­rence à la quête de l’image « juste » (ou réa­liste) mais vise à l’interroger – comme le jar­din lui-même – en ses dif­fé­rentes signi­fi­ca­tions et sa qua­lité plas­tique.

Et cela pro­cède du constat de l’irréductibilité de l’image ou du poème à la seule fonc­tion d’expression, de com­mu­ni­ca­tion qu’on lui attribue.

Anne Sla­cik prouve qu’un artiste n’est pas maître du lieu, Il ne lui est pas pos­sible d’exercer sur lui une com­plète domi­na­tion. Il est seule­ment en son pou­voir de n’en rete­nir que cer­taines pro­prié­tés, annu­lant pour ainsi dire toutes les autres, comme le phy­si­cien qui, pour les besoins de sa cause, peut ne rete­nir des états de la matière que l’éclat et la pesan­teur.

L’artiste accueille le jar­din avant de lui deman­der quelque « ser­vice ». Elle sait qu’un tel lieu est une chose vivante étroi­te­ment mêlée à la vie humaine comme des pay­sa­gistes les plus avan­cés : on pense à Yves Bru­nier par exemple.

Comme lui, Anne Sla­cik a com­pris com­bien le domaine de pré­hen­sion du jar­din est une zone fer­tile en dan­gers, en périls renou­ve­lés parce que les images qui en sont pro­po­sées peuvent se retour­ner contre les signi­fi­ca­tions qu’on veut leur faire expri­mer, voire inflé­chir sa valeur et son sens en repro­dui­sant les « lieux com­muns » d’un impensé col­lec­tif que la culture popu­laire ou savante en donne. Que déli­bé­ré­ment l’on en veuille rete­nir cer­taines « pro­prié­tés » au détri­ment des autres, aus­si­tôt ils se vengent.

C’est pour­quoi l’artiste ne cherche pas à en épou­ser les formes mais à les trans­for­mer. Elle refuse donc de s’abandonner à la repro­duc­tion des idées sur le jar­din. Ce serait s’abandonner au pre­mier mou­ve­ment d’une créa­tion biai­sée qui n’aimerait et culti­ve­rait que ses che­mins inlas­sa­ble­ment battus.

A l’inverse, chez la créa­trice, le jar­din pro­pose et dis­pose. L’être n’en dis­pose pas à sa guise. Mais la for­ma­tion des images donne racine à une ger­mi­na­tion plas­tique qui cultive le refus de réduire le jar­din à des signi­fiants reçus en héri­tage. La plas­ti­cienne dans un tra­vail de recueille­ment, para­doxa­le­ment, le trans­forme. Elle ne prend pas la pos­ture du maître, mais celle de l’expérimentatrice.

Elle recon­naît l’altérité des jar­dins qu’elle manie en res­pec­tant leur éner­gie et leur temps propres mais de façon à inquié­ter le pli et les bandes de leur gram­maire pour la détour­ner dans sa recomposition.

Ces quatre livre en Lepo­rello consti­tuent le porche ou la clef de voûte de son œuvre qui pro­cède chez elle de la recon­nais­sance de l’impossibilité d’une créa­tion ab nihilo. Il faut un jar­din — d’Eden ou non — afin que le brouille­ment des lignes et des formes crée des pro­po­si­tions sus­cep­tibles d’installer le lieu par de sub­tils gau­chis­se­ments.

La plas­ti­cienne en altère les pers­pec­tives de façon à pro­duire, à terme, un « objet » plus per­for­mant et bouleversant.

jean-paul gavard-perret

Anne Sla­cik, Jar­dins, 4 livres avec 4 poèmes de Ber­nard Var­gaf­tig, Vero­nique Vas­si­liou, Antoine Emaz et Jean Pierre Faye, Voix Edi­tions – Richard Meier, 2018.