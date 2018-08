Sébastien de Castell, L’anti– magicien

Un apprenti mage en danger

Kelen vient d’avoir seize ans, l’âge auquel tous les jeunes de son peuple, les Jan’Teps, passent une série d’épreuves pour deve­nir mages. Mal­heu­reu­se­ment pour Kelen, sa magie ne fonc­tionne qua­si­ment pas, et il est inca­pable de pro­duire les sorts puis­sants requis pour les épreuves. Il est pour­tant, avec sa sœur, qui elle est très douée, l’héritier d’une des grandes familles qui se dis­putent les rênes du pou­voir de la cité.

Lors de sa pre­mière épreuve en plein cœur de l’Oasis, il va faire preuve de ruse pour désta­bi­li­ser Ten­nant, le fils de la famille rivale de la sienne. Il rem­porte l’épreuve, mais son stra­ta­gème est dévoilé par sa propre sœur. Dès lors, il devient un paria, qui doit tout faire pour déve­lop­per et retrou­ver ses pou­voirs, s’il ne veut pas défi­ni­ti­ve­ment inté­grer la caste des ser­vi­teurs. En cher­chant de l’aide dans un monde hos­tile, il trouve deux alliés très inat­ten­dus : Furia une vaga­bonde argosi, et un cha­cu­reil féroce. Avec leur aide, il va per­çer des secrets ances­traux, qui pour­raient bien entraî­ner son monde vers le chaos.

Cette nou­velle saga fan­tas­tique est l’œuvre d’un auteur cana­dien, qui a décidé d’explorer des mondes ima­gi­naires plu­tôt que des ruines réelles. Car, au départ, Sebas­tien de Cas­tell se des­ti­nait à l’archéologie, mais très vite sa pas­sion pour l’écriture et la lit­té­ra­ture a pris le des­sus. Et per­sonne ne va s’en plaindre, car avec ce pre­mier tome de L’anti magi­cien, il signe un roman fan­tas­tique ima­gi­na­tif, pal­pi­tant avec une dose d’humour en plus.

L’anti héros Kelen a peur de tout, mais prin­ci­pa­le­ment de ne jamais voir ses pou­voirs magiques éclore. Pour­tant, il est en pleine rebel­lion contre sa famille et son clan, et plus d’une fois il va faire preuve de grand cou­rage, quitte à tout perdre.

Ce roman est aussi une ode à la dif­fé­rence, et com­ment assu­mer le fait de ne pas s’intégrer aux normes d’une société, qu’elle soit magique ou pas. Kelen se lie d’amitié avec des per­son­nages aty­piques, un peu lou­foques, et qui eux aussi ne cadrent pas avec l’univers élé­gant, aus­tère et puis­sant dont il est issu. On évoque aussi en ces pages l’esclavage, car tous ceux qui ne deviennent pas des mages doivent vivent en reclus, et doivent ser­vir les familles les plus puis­santes, même si celles-ci sont la leur !

On croyait déjà avoir tout lu sur les mondes ima­gi­naires, les mages, et leurs secrets, mais Sebas­tien de Cas­tell arrive à renou­ve­ler cet uni­vers de la fan­tasy tout en s’appuyant aussi avec habi­leté sur ses codes. On attend donc la suite pré­vue en sep­tembre avec impatience.

franck bous­sard

Sébas­tien de Cas­tell, L’anti– magi­cien, Gal­li­mard Jeu­nesse , à par­tir de 12 ans, mai 2018, 464 p. – 18,00 €.