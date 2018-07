Vivianne Perret, “Houdini — Magicien & Détective”, tome 4 : La Maison mystère

Mystères et illusionnisme !

Houdini, de son vrai nom Ehrich Weiss, est l’un des plus célèbres esca­po­lo­gistes du XXe siècle. Sur­nommé Le Roi des menottes, il a fondé sa renom­mée sur son habi­lité à se débar­ras­ser en un temps record de tous liens, entraves, chaînes cade­nas­sées, coffres ver­rouillés… À ses débuts, il allait dans les com­mis­sa­riats pour se faire enfer­mer.

Parti quatre ans pour une tour­née en Europe, qui s’est conclue en triomphe, il revient aux États-Unis. Avec l’argent gagné il décide d’acheter, pour Bess, son épouse, une mai­son digne de son rang.

C’est ainsi qu’il l’emmène, les yeux ban­dés pour lui faire la sur­prise, dans le nou­veau quar­tier bour­geois qui se déve­loppe à Har­lem, proche de Cen­tral Park. Pen­dant qu’elle prend pos­ses­sion des lieux, avec l’arrière-pensée de fêter cela en amou­reux, elle entend pleu­rer un bébé. Elle affir­mera à Hou­dini : “Je l’ai enten­due, je te le jure. Elle m’a appe­lée.“

C’est le chien de la voi­sine, qui s’étant intro­duit dans la cou­rette der­rière la mai­son, met au jour un bras. Hou­dini, lorsqu’il a dégagé la terre pense d’abord à une pou­pée tant le corps a une drôle de colo­ra­tion. C’est Bess qui recon­naît un vrai bébé. Pré­ve­nus par la voi­sine, le ser­gent Mur­phy et deux poli­ciers en civil arrivent. Il s’agit de l’inspecteur Petro­sino et de son adjoint. Ceux-ci semblent déçus par le bébé. Ils recherchent cinq petites ita­liennes dis­pa­rues dans East Har­lem. L’affaire va être clas­sée. Bess qui a donné le nom de Louise au petit cadavre qui semble momi­fié, veut que son mari enquête pour décou­vrir l’assassin. Or, avec cette momi­fi­ca­tion le crime a pu être réa­lisé il y a quelques années…

Les bases consti­tu­tives de l’intrigue reposent sur la mater­nité, ses consé­quences quand elle n’est pas dési­rée. C’est d’abord l’infanticide. La roman­cière cite des chiffres qui semblent effa­rants. Pour la seule ville de New York, en 1903, sur les 3164 petits corps trans­por­tés à la morgue (donc ceux qui ont été retrou­vés !), seule­ment 293 ont été récla­més par des proches. Puis elle uti­lise les don­nées connues de la phy­sio­lo­gie fémi­nine et de la puis­sance du cer­veau quant à l’acceptation ou le refus conscient ou incons­cient d’avoir un enfant.

Paral­lè­le­ment, elle intro­duit, grâce à une dose de chi­mie, une recherche dans la ville, dans dif­fé­rents quar­tiers ouvrant ainsi l’opportunité de les décrire ainsi que les popu­la­tions qui y vivaient. Avec la colo­nie ita­lienne, on ne peut évi­ter une orga­ni­sa­tion mafieuse qui ran­çonne les indi­vi­dus ayant un peu de réus­site finan­cière. En cas de refus du paie­ment exigé, cette mafia enlève les enfants.

Parmi les per­son­nages authen­tiques mis en scène, à part Hou­dini lui-même et Bess son épouse, il faut citer le plus jeune frère de l’escapologiste, le Doc­teur Leo­pold Weiss qui ins­talla le pre­mier cabi­net de radio­lo­gie privé à New York. Le pro­fes­ser Gus­tav Scho­ler qui fut méde­cin légiste et coro­ner dans la ville. L’inspecteur Joseph Petro­sino est devenu célèbre en fon­dant une unité spé­ciale l’Ita­lian Squad qui lutta de façon effi­cace contre la Mano Nera. En 2010, l’Italie a émis un timbre com­mé­mo­ra­tif à son effi­gie pour le 150e anni­ver­saire de sa nais­sance.

Tous les tours décrits au fil des pages ont été réa­li­sés par Hou­dini, même les plus improbables.

Ce qua­trième roman de la série est aussi pas­sion­nant que les pré­cé­dents pour sa richesse d’intrigue et ses élé­ments his­to­riques. Une réus­site totale pour une série magnifique.

serge per­raud

Vivianne Per­ret, Hou­dini – Magi­cien & Détec­tive, tome 4 : La Mai­son mys­tère, Le Masque, mars 2018, 288 p.- 18,00 €.