Ce qui est en marge

James Sacré a sou­vent écrit en com­pa­gnie d’artistes et pho­to­graphes (Alexandre Hol­lan, Lorand Gas­par). Mais avec les des­sins de Jacques Clau­zel, l’objectif et le pro­pos changent. Le détour par les « gri­bouillis » de l’artiste lui per­met de com­prendre com­ment lui-même monte sa poé­tique.

Comme les des­sins pour Clau­zel beau­coup de ses pre­miers poèmes sont des « gue­nilles d’écriture ». L’auteur ne les renie pas mais ils lui rap­pellent que tout part à l’origine d’une « Vaine parole humaine / Dans l’informe bruit du temps » et sa sérendipité.

Les des­sins de Jacques Clau­zel sont donc de beaux pré­textes que le poète ana­lyse : les formes humaines deviennent des figu­ra­tions fan­tas­tiques où peu à peu, sous le joug de la Méduse, le corps appa­raît tel « un plai­sir à peine avouable ». Sur­git de telles oeuvres — sauf erreur jamais mon­trées avant cette édi­tion — une exis­tence qui sous l’aspect de « main seconde » per­met de com­prendre au-delà de l’apparent bri­co­lage la sub­jec­ti­vité du créa­teur.

De fait, toute l’œuvre du peintre est déjà là. Et les des­sins ne sont pas de simples tra­vaux pré­pa­ra­toires. Ils appro­fon­dissent pour Sacré les œuvres de Clau­zel comme celles que le poète a pu voir dans les musées de Sienne. Ce tra­vail per­met au poète de s’arrêter chez d’autres peintres sur des détails que, sans ces des­sins, il aurait ignorés.

Les des­sins ne sacri­fient jamais le détail à la vue d’ensemble. Et c’est la leçon des des­sins et du livre. L’analogie néan­moins avec la poé­sie semble s’arrêter là. Car chez lui, les brouillons finissent par s’intégrer – repris et cor­ri­gés – dans chaque livre en chan­tier.

Mais, après tout, n’est-ce pas tou­jours un peu la même chose ? Les détails dans leurs adjonc­tions font l’œuvre en entier.

jean-paul gavard-perret

James Sacré, Une main seconde, des­sins de Jacques Clau­zel, Faria édi­tions, 2018.