Clive Cussler & Russel Blake, L’Œil du Paradis

Bien avant Chris­tophe Colomb !

Remi et Sam Fargo vivent de leurs rentes. La vente de leur société et les royal­ties reçues pour leurs der­nières inven­tions les mettent à l’abri du besoin pour des siècles. Pas­sion­nés par l’archéologie, sur­tout marine, ils prêtent leur concours maté­riel et finan­cier pour rame­ner au jour des mer­veilles anciennes. Ils dis­posent d’un staff mené de main de maître par Selma. Ils sont au large de Car­tha­gène, en Espagne, avec une équipe recru­tée par l’université de Séville. Ils sont là car ils avaient repéré l’épave d’un navire mar­chand du XVII e siècle et signalé leur trou­vaille aux auto­ri­tés mari­times espa­gnoles.

Après une explo­ra­tion appro­fon­die, ce navire recèle une belle car­gai­son d’œuvres d’art antiques. Un yacht luxueux arrive sur les lieux et jette l’ancre. Son impor­tante quan­tité de bou­teilles d’air com­primé attire l’attention de Sam. Sus­pi­cieux, il plonge avec Remi et voit des hommes qui fouillent l’épave. Décidé à en avoir le cœur net, ils s’invitent sur le yacht où ils retrouvent une vieille connais­sance, Janus Bene­dict, un mar­chand d’armes dont le nom est fré­quem­ment asso­cié aux vols d’antiquités.

Pour contrer ce pillage, ils coupent les filets, pleins d’antiquités, accro­chés sous le bateau, man­quant se faire cisailler par l’hélice quand les moteurs redé­marrent. Le temps de repas­ser par leur villa, ils repartent pour l’île de Baf­fin en vue de rele­vés gla­ciaires. Sur place, un détec­teur de métaux les alerte et, après plu­sieurs heures pas­sées à bri­ser la glace, il dégage un navire viking. Dedans, de nom­breux ves­tiges pré­co­lom­biens, des docu­ments dont l’un évoque une légende rela­tive à Quet­zalcóatl… Il parle d’un grand tré­sor com­pre­nant, entre autres joyaux, celui donné par un dieu et nommé l’Œil du Para­dis.

Mais, Bene­dict, qui n’a pas digéré ce qu’ont fait Sam et Remi, les piste, bien décidé à prendre sa revanche à n’importe quel prix…

De l’Espagne au Canada, du Mexique à la France, de La Havane aux USA… les héros du récit n’hésitent pas à voya­ger. Avec ce couple d’archéologues ama­teurs, dans le sens noble du terme, le cadre des aven­tures reste mari­time, comme tous les romans rele­vant du label Cuss­ler. Dans ce tome, l’intrigue se construit autour de deux épaves, l’une médi­ter­ra­néenne et l’autre viking, un navire navi­gant vers la fin du XIIe siècle. Ce drak­kar per­met au récit de s’orienter vers la civi­li­sa­tion pré­co­lom­bienne et la légende de Quet­zalcóatl, une des prin­ci­pales divi­ni­tés d’Amérique Cen­trale.

Les auteurs s’appuient sur la capa­cité, qui s’avère de plus en plus cré­dible, des Viking à tra­ver­ser l’Atlantique et de faire des incur­sions sur les conti­nents Nord et Sud-Américains, bien avant Chris­tophe Colomb. La grande His­toire n’est-elle qu’une suite de fausses affir­ma­tions ? N’est-elle pas faite d’événements quelques peu arran­gés ? Colomb ne serait que celui qui a ouvert la voie pour les Euro­péens et, en aucun cas, le décou­vreur des Amériques ?

Si Remi et Sam ne res­sentent pas les méfaits de l’avancement en âge, il n’en n’est pas de même pour ceux qui les entourent. Selma souffre et doit se faire opé­rer ce qui per­met à sa jeune nièce, Ken­dra, de venir gros­sir la gale­rie de per­son­nages et d’autoriser, compte tenu de sa jeu­nesse et de son look, de nou­velles actions.

Bien sûr, le dan­ger est très pré­sent et les péri­pé­ties sont nom­breuses et bien ordon­nan­cées. Elles séquencent une his­toire habi­le­ment struc­tu­rée qui apporte son lot d’informations inté­res­santes. Ce nou­veau roman signé Cuss­ler per­met de pas­ser un bon moment de lec­ture avec toutes les com­po­santes du genre.

serge per­raud

Clive Cuss­ler & Rus­sel Blake, L’Œil du Para­dis (The Eye Of Hea­ven), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Flo­rianne Vidal, Gras­set, coll. Thril­ler, mais 2018, 352 p. – 21,50 €.