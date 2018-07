Richard Meier, Voix éditions Richard Meier Géographie du livre

Le grand testament

Un tel ouvrage est un livre somme où textes et des­sins se répondent comme dans l’œuvre elle même de Ricaerd Meier. Et ce, qu’il soit — à la fois ou tour à tour — poète, artiste, édi­teur, impri­meur, gra­phiste. Mais le créa­teur ne s’est jamais contenté de son propre moi : « l’âme à tiers » cher à Lacan prend chez lui tout son sens.

En effet le créa­teur est tou­jours « sorti de chez lui » (C. Del­mas) pour offrir une place majeure aux autres écri­vains et plas­ti­ciens aux­quels il se res­source. Il a entre autres créé 75 car­nets en 5000 pages et une pléiade de livres qui consti­tuent un immense cor­pus. Ils “re-présentent“une orga­ni­sa­tion de l’espace. Celui-ci devient à la fois com­pact, aérien et par­fois troué afin que l’air y passe, l’humour aussi. Mais pas seulement.

Ce livre devient un cata­logue rai­sonné et com­menté de ceux que Meier a créés afin d’assouvir son sou­hait : « La lec­ture est la lame de la voix haute ». C’est pour­quoi de telles créa­tion sont des « opé­ra­tions » : enten­dons ouver­tures très dif­fé­rentes les uns des autres.

Henri Cho­pin, Georges Ayats, Ghé­ra­sim Luca, Pierre Bour­geade et com­bien d’autres sont à lire à lèvres ouvertes (et par­fois éro­ti­sées) là où le rap­port même au papier radi­ca­lise le livre.

Héri­tier de Jean Vodaine, Richard Meier a démul­ti­plié ses propres inten­tions : la créa­teur montre ce que les mots ouvrent lorsqu’ils deviennent images, ter­ri­toires, cartes (du Tendre ou plus froides »).

Existent des suites de coupes et de tailles : c’est un immense voyage dans les géo­gra­phies du livre pour des lec­tures nou­velles là où les images se lisent et les mots se regardent.

jean-paul gavard perret