Sophie Podolski, Le pays où tout est permis

Réédi­ter Sophie Podolski

Joëlle de la Casi­nière, fon­da­trice du Mont­fau­con Research Cen­ter de Bruxelles et qui publia jadis un livre magni­fique (Abso­lu­ment néces­saire, Edi­tions de Minuit), réédite le livre ovni de Sophie Podolski Le Pays où tout est per­mis et ce, dans la seule pré­sen­ta­tion pos­sible : le fac-similé du manus­crit ori­gi­nal créé sans un repen­tir, sans une page arra­chée au blanco édi­teur de 280 pages.

Il est rem­pli bord à bord, sans marge et dans un art incroyable de la struc­ture d’une écri­ture vivante.

L’auteure n’était âgée que de 16 ans lorsqu’elle le créa en deux mois lors d’un séjour en Suisse. Elle mou­rut deux ans plus tard, vic­time de ses addic­tions aux para­dis art­fi­ciels.

Il exis­tait un écart énorme entre l’attitude appa­rem­ment calme de la créa­trice en proie à ses monstres inté­rieurs et les incan­des­cences qu’ils prennent dans ce livre unique.



L’artiste et poé­tesse y réiventa la vitesse, les normes et l’alphabet sau­vage d’un uni­vers capable de faire cris­ser l’inconscient dans la quête d’un quelque part hors du monde. Le paroxysme de l’écritureet de l’image appa­raît en un bes­tiaire vis­cé­ral et cos­mique.

C’est donc en une sorte de transe inté­rieure et de révé­la­tion que l’auteure inventa un livre « par­fait » face aux mon­tagnes suisses et leur « décor en car­ton pâte » qui lui per­mirent cette vision panique de l’existence rare­ment éga­lée et où mots et images tendent vers l’animalité sau­vage comme vers l’infini.

jean-paul gavard-perret

Sophie Pol­doski, Le Pays où tout est per­mis, M. R. C., Bruxelles, 2018.