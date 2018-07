Théodore Mann, 2016 – 2018 : Approche d’une esthétique non concrète (exposition)

Vision trans­for­miste du réel

Provo­ca­teur à sa manière, Théo­dore Mann éra­dique bien des idées reçues sur l’art et la pein­ture selon une forme très par­ti­cu­lière du mini­ma­lisme. Il est ici agis­sant et selon une folie ou logique for­melle qui tord le cou à toute nar­ra­tion chi­mé­rique.

L’artiste joue de l’espace dans une longue série d’exercices pra­tiques qui visent à une vision expres­sion­niste et trans­for­miste du réel. Celui-ci est sou­mis à une radi­ca­lité. Tout res­semble à un chan­tier très cal­culé où l’artiste déplace les sur­faces et leurs lignes. L’explication que peut en don­ner Mann n’est jamais suf­fi­sante. Il appar­tient à l’observateur d’établir les règles qui régissent sa bonne com­pré­hen­sion. Comme il lui appar­tient aussi le droit de s’égarer.

Sa « sym­bo­lique du par­tage » répond depuis ses pre­mières œuvres à une quête de liberté comme d’exigence liée une croyance pro­fonde dans les ver­tus de l’individu. Refu­sant de se lais­ser enfer­mer dans un concept ou un quel­conque dogme, seuls ses émo­tions et son res­senti inté­rieur guident son tra­vail et lui indiquent si une œuvre s’impose.

Consé­quence de son évo­lu­tion artis­tique et de son che­mi­ne­ment inté­rieur, l’artiste pour­suit ici une esthé­tique capable de trans­mettre plei­ne­ment ses forces et ses pré­gnances inédites.

jean-paul gavard-perret

Théo­dore Mann, 2016 – 2018 : Approche d’une esthé­tique non concrète, Gale­rie Mot­tet, Cham­béry, du 14 sep­tembre au 27 octobre 2018.