Et la superbe aven­ture continue…

Après l’échec de leur ten­ta­tive avec radeaux et cerfs-volants, les nau­fra­gés sont de retour sur l’île où ils entament la construc­tion d’une nou­velle embar­ca­tion. Suite à sa chute, Lucile ne parle plus, mais par­ti­cipe acti­ve­ment à la confec­tion des voiles. Sigrid, Bruce et Émi­lien empruntent le che­min de cor­dages exis­tant pour se his­ser le long de la falaise où ils découvrent une nou­velle porte. Sou­dain, parce qu’elle a détec­tée un dan­ger, l’île s’enfonce, pro­té­gée de l’océan par son champ de force.

Alors que Noé­mie et Lucile font leur “mar­ché” dans la lagune, elles voient un cadavre por­tant un uni­forme japo­nais, puis un second. Un troi­sième sol­dat est encore vivant. C’est une jeune femme qui dit s’appeler Kiritsu, mais la com­mu­ni­ca­tion s’arrête là car per­sonne ne com­prend ce qu’elle dit.

Émi­lien réus­sit à acti­ver la sphère, source de l’énergie dont ils ont besoin. Kiritsu remet la ver­tèbre de Lucile qui occa­sion­nait une apha­sie et elle lui dit qu’il faut par­tir que le dan­ger est grand.

Et les adultes sont cap­tu­rés par un groupe com­mandé par le colo­nel Iryama. Celui-ci veut qu’ils l’aident à ouvrir une cer­taine porte qui semble cor­res­pondre à la clé qu’il a en sa pos­ses­sion. Et il veut employer tous les moyens…

Action, aven­ture, fan­tas­tique, science-fiction, uchro­nie, mys­tères, Denis-Pierre Filippi conjugue ces genres lit­té­raires et en fait un cock­tail par­ti­cu­liè­re­ment goû­teux. Il place son intrigue alors que la Pre­mière Guerre mon­diale conti­nue de faire rage, en 1927. Il anime deux cou­sins, Noé­mie et Émi­lien des petits génies. Avec ce couple, il construit une série d’actions toutes plus spec­ta­cu­laires les unes que les autres, enchaî­nant les péri­pé­ties autour de la recherche des parents de ces deux enfants deve­nus ado­les­cents au fil des albums.

L’auteur enri­chit sa gale­rie de per­son­nages, ajou­tant dans cet opus la jeune japo­naise, une jeune pro­dige que les Japo­nais condi­tionnent dès l’enfance aux tech­no­lo­gies obs­cures et l’affreux colo­nel Iryama. Le Troi­sième Axe, l’ennemi insai­sis­sable, reste encore bien éloi­gné, pré­sent seule­ment par ses affreux robots des­truc­teurs. Ce qui n’empêche pas le scé­na­riste de déployer des moyens tech­no­lo­giques tou­jours nouveaux.

Silvio Cam­boni conti­nue, pour sa part, à enchan­ter le regard face à ces planches aux décors luxu­riants, à l’animation tonique des moyens tech­no­lo­giques. Si les per­son­nages, quelque peu syn­thé­ti­sés façon manga, pou­vaient sur­prendre dans le pre­mier tome, ils ont gagné une attrac­ti­vité avec leurs sil­houettes élé­gantes. Les sen­ti­ments sont par­fai­te­ment ren­dus par la grâce des regards.

Les cou­leurs flam­boyantes sont l’œuvre de Gas­pard Yvan, assisté de Jes­sica Bodart, qui pro­pose de magni­fiques rayons lumi­neux dans la sylve, des reflets sur et dans l’eau, une végé­ta­tion opulente.

Une remar­quable série dont l’intrigue ne s’essouffle pas, tou­jours relan­cée par une suc­ces­sion de rebon­dis­se­ments inno­vants et un gra­phisme dont on ne se lasse pas.

serge per­raud

Denis-Pierre Filippi (scé­na­rio), Sil­vio Cam­boni (des­sin), Gas­pard Yvan & Jes­sica Bodart (cou­leurs), Le Voyage extra­or­di­naire - t.6, Vents d’Ouest, coll. “Hors col­lec­tion” juin 2018, 48 p. – 13,90 €.