Milo Manara, l’eros oltre l’eros. Impegno e sfida alle convenzioni” (Milo Manara, l’eros au-delà de l’eros. Un engagement et un défi aux conventions)

Corriere della Sera



LA COLLANA

Milo Manara, l’eros oltre l’eros

Impe­gno e sfida alle convenzioni

In edi­cola con il «Cor­riere della Sera» la seconda uscita della serie dedi­cata al dise­gna­tore. Nella sua arte, tra sto­ria e avven­tura, il sesso non è mai fine sé stesso — Trenta opere per rac­con­tare l’universo dell’artista

di FABIO LICARI

10 mag­gio 2018

«L’erotismo è l’unico tema che ancora abbia in sé un forte potere di tras­gres­sione e di ever­sione. Non m’interessa tanto il rap­porto tra un uomo e una donna, ma il valore sociale dell’erotismo, le conven­zioni, il comune senso del pudore. Diciamo che m’interessa fare socio­lo­gia con il sesso», diceva Milo Manara quasi quarant’anni fa al cri­tico Gianni Bru­noro. Artista già immenso — che s’era meri­tato l’amicizia di Fede­rico Fel­lini e di Hugo Pratt, e non per l’abilità nel raf­fi­gu­rare le gra­zie fem­mi­nili — Manara defi­niva così, impli­ci­ta­mente, il mani­festo ideo­lo­gico di una vita. Strap­pan­dosi subito di dosso quell’etichetta, per niente infa­mante, sem­pli­ce­mente sba­gliata, di «maes­tro dell’eros» e basta.

Una tavola tratta dal volume «Tutto rico­min­ciò con un’estate indiana» di Milo Manara, in edi­cola dall’11 mag­gio con il «Corriere»

E che questa — poli­tica e impe­gnata — sarebbe stata la strada di Manara si poteva già intuire dai primi lavori, nar­ra­ti­va­mente già poten­tis­simi. Nes­suno dei gio­vani let­tori del «Cor­riere dei Ragazzi», set­ti­ma­nale a fumetti del «Cor­riere della Sera» negli anni Set­tanta, ha dimen­ti­cato l’Elena di Troia, su testi di Mino Milani, per la serie La parola alla giu­ria. I grandi per­so­naggi erano inter­ro­gati da una sorta di tri­bu­nale dell’umanità, quindi esposti al giu­di­zio dei let­tori che, scri­vendo alla reda­zione, li giu­di­ca­vano col­pe­voli o inno­centi.

Era bel­lis­sima la sua Elena, las­ciava inten­dere per­ché fosse scop­piata per lei una guerra tra due popoli: ma nelle parole, nelle moti­va­zioni e nei gesti era molto più di un oggetto del desiderio.

Impe­gnato, ai limiti dell’incoscienza, è stato Fas­cio di bombe, pre­cur­sore del gra­phic jour­na­lism contem­po­ra­neo, com­mis­sio­nato nel ’75 dal quo­ti­diano del Psi, «L’Avanti». Inchiesta corag­giosa su uno dei per­iodi più bui della Repub­blica: le stragi di Stato, Piazza Fon­tana, Cala­bresi e Pinelli, la pista anar­chica e quella fas­cista. Assieme agli sce­neg­gia­tori Alfredo Cas­telli e Mario Gom­boli, Manara faceva nomi e cognomi, e accu­sava alla Paso­lini, non avendo prove ma sen­sa­zioni inequi­vo­ca­bili. «Nes­suno ci ha mai denun­ciato», dice adesso, avendo di fatto anti­ci­pato di decenni le conclu­sioni sto­riche e giu­di­zia­rie ral­len­tate dai muri di gomma.

Sol­tanto «maes­tro dell’eros»? No, questa è una gab­bia che dis­co­nosce la cifra sim­bo­lica delle opere mana­riane: i viaggi nelle epoche dei Bor­gia o di Cara­vag­gio, le rilet­ture aggior­nate di clas­sici quali Sha­kes­peare, Swift e il Kama­su­tra, la revi­sione delle verità dei vin­ci­tori (come nella Fron­tiera ame­ri­cana). Uno ste­reo­tipo che tras­cura le radici di Manara, ses­san­tot­tino piut­tosto pen­tito, allora mem­bro di un col­let­tivo maoista che nell’arte cer­cava una solu­zione, e nella «demo­cra­zia popo­lare» dell’arte fumet­tis­tica ha tro­vato una ragione di vita.

Oggi Manara si dice iscritto a un solo par­tito, quello che non darà mai più un voto a un par­tito, ma non è apo­li­tico: è un pro­gres­sista di una sinis­tra soli­dale, come ha spie­gato nel suo sfogo durante l’incontro con i let­tori avve­nuto al «Cor­riere» il 4 mag­gio, nella Sala Buz­zati, par­lando di disu­gua­glianze e ingius­ti­zie sociali, il tono di voce d’improvviso più alto, gli occhi bassi quasi a scu­sarsi per non aver potuto fare di più con le sue opere.[…]

—-

tra­duc­tion :

Milo Manara, l’eros au-delà de l’eros

Un enga­ge­ment et un défi aux conventions

En kiosque avec le “Cour­rier du Soir” la seconde sor­tie de la série dédiée au des­si­na­teur

Dans son art, le sexe, entre his­toire et aven­ture, n’est jamais une fin en soi — Trente oeuvres pour racon­ter l’univers de l’artiste

par FABIO LICARI

le 10 mai 2018

image : Une planche tirée du volume “Tout recom­mença avec un été “indien” ” de Milo Manara, en kiosque depuis le 11 mai avec le “Courrier”

“L’érotisme est le seul thème qui a encore en soi un fort pou­voir de trans­gres­sion et de ruine. Le rap­port entre un homme et une femme m’intéresse beau­coup moins que la valeur sociale de l’érotisme, les conven­tions, le sens com­mun de la pudeur. Disons qu’il m’intéresse faire de la socio­lo­gie avec le sexe”, disait Milo Manara il y a presque qua­rante ans au cri­tique Gianni Bru­noro. Artiste déjà immense — et qui avait gagné l’amitié de Fré­dé­ric Fel­lini et de Hugo Pratt, et non pas pour sa seule adresse à repré­sen­ter les grâces fémi­nines — Manara défi­nis­sait ainsi, impli­ci­te­ment, le mani­feste idéo­lo­gique d’une vie. Arra­chant tout de suite le dos cette éti­quette, en rien infa­mante, mais sim­ple­ment incor­recte, de “maître” de l’eros car cela suffisait.

Et que cette voie — poli­tique et enga­gée — ait été celle de Manara, on pou­vait le devi­ner dès ses pre­miers tra­vaux, déjà fort puis­sants du point de vue nar­ra­tif. Aucun des jeunes lec­teurs jeunes “Cour­rier des jeunes gens”, heb­do­ma­daire de bandes des­si­nées du “Cour­rier du Soir” dans les ans soixante-dix, n’a pu oublier l’Hélène de Troie,avec des textes de Mino Milani, pour la série “La parole au jury”. Les grands per­son­nages [de l’Histoire] étaient inter­ro­gés par une sorte de tri­bu­nal de l’humanité, donc expo­sés au juge­ment des lec­teurs qui, en écri­vant à la rédac­tion, les jugeaient cou­pables ou inno­cents. Elle était très belle son Hélène, laissait-il entendre, au point qu’une guerre avait éclaté entre deux peuples pour elle seule : mais dans les mots, dans les moti­va­tions et dans les gestes il y avait beau­coup plus qu’objet du désir.

Engagé, aux limites de l’inconscience, Manara, com­man­dité en 75 par le quo­ti­dien du PSI [le Parti socia­liste ita­lien — Par­tito Socia­lista Italiano,ndt], “L’Avanti”, a été un Fais­ceau de bombes, pré­cur­seur du jour­na­lisme gra­phique contem­po­rain.

Une enquête cou­ra­geuse lors d’une des plus sombres périodes de la Répu­blique : les mas­sacres d’État, la Place Fon­taine [L’attentat de la Piazza Fon­tana est un atten­tat à la bombe, attri­bué à l’extrême-droite ita­lienne, qui s’est pro­duit sur la Piazza Fon­tana à Milan le 12 décembre 1969 fai­sant 16 morts et 88 bles­sés, ndt], Cala­bresi [le com­mis­saire prin­ci­pal chargé de diri­ger les ser­vices de police pour le main­tien de l’ordre public pen­dant les affron­te­ments des mani­fes­ta­tions mila­naises en 1968, ndt] et [l’anarcho-syndicaliste, ndt ] Pinelli, la piste anar­chique et celle fasciste.Avec les scé­na­ristes Alfredo Cas­telli et Mario Gom­boli, Manara fai­sait les noms et les pré­noms, et il accu­sait à la Paso­lini en n’ayant pas de preuves mais une claire intui­tion, “Per­sonne ne nous a jamais dénon­cés”, disait-il encore, en ayant de fait anti­cipé de plu­sieurs décen­nies les conclu­sions his­to­riques et judi­ciaires ralen­ties par des murs de gomme.

Seule­ment le “maître” de l’eros ? Non, cette appel­la­tion est réduc­trice en ce qu’elle mécon­naît le chiffre sym­bo­lique des oeuvres mana­riennes : les voyages dans les époques des Bor­gia ou du Cara­vagge, les relec­tures actua­li­sées de clas­siques tels que Sha­kes­peare, Swift et le Kama­su­tra, la révi­sion des véri­tés des vain­queurs (comme avec la Fron­tière amé­ri­caine). Un sté­réo­type qui néglige les racines de Manara, soixante-huitard plu­tôt repenti, alors membre d’un maoïste col­lec­tif qui cher­chait dans l’art une solu­tion et qui a trouvé une rai­son de vie dans la “démo­cra­tie popu­laire” de l’art de la bande des­si­née.

Aujourd’hui Manara se déclare ins­crit à un seul parti, celui qui consiste à ne plus jamais don­ner un vote à un parti, mais il n’est pas apo­li­tique : c’est un pro­gres­siste d’une gauche soli­daire, comme il l’a expli­qué avec sou­la­ge­ment pen­dant la ren­contre orga­ni­sée avec les lec­teur du “Cour­rier” le 4 mai, dans la Salle Buz­zati, en par­lant d’inégalités et injus­tices sociales le ton de voix de sou­dain plus haut, les yeux presque bas à s’excuser pour ne pas avoir pu faire plus avec ses oeuvres. […]

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en italien