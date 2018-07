The Truman Show. 20 anni fa il film «profetico» (“The Truman Show”. Il y a 20 ans, un film prophétique)

Corriere della Sera — La Lettura

ANNIVERSARIO

The Tru­man Show

20 anni fa il film «profetico»

Il 5 giu­gno 1998 usciva negli Stati Uniti il film di Peter Weir che imma­gi­nava un uomo spiato e tras­for­mato, a sua insa­puta, in uno spet­ta­colo tele­vi­sivo glo­bale.

Una visione pro­fe­tica (come i social e le vicende di Mark Zucker­berg) che STEFANIA CARINI rac­conta in un arti­colo su «la Let­tura» #339 in edi­cola da dome­nica 27 mag­gio a sabato 2 giu­gno.

Qui la sto­ria del film

di JESSICA CHIA

30 mag­gio 2018

Vicenda dis­to­pica e sur­reale

The Tru­man Show esce negli Stati Uniti il 5 giu­gno 1998 (nei cinema ita­liani il 10 set­tembre dello stesso anno), e diventa subito un suc­cesso. È la sto­ria, ispi­rata par­zial­mente a un epi­so­dio di Ai confini della realtà (serie tele­vi­siva ame­ri­cana di genere fan­tas­cien­ti­fico), di Tru­man Bur­bank (inter­pre­tato dalla star comica Jim Car­rey), a sua insa­puta pro­ta­go­nista di uno show glo­bale ideato da Chris­tof (Ed Har­ris). Gli anni in cui esce il film sono gli stessi in cui inizia ad andare di moda la vita rac­con­tata alla tele­vi­sione attra­verso i rea­lity show (nel 1999 arriva infatti in Olanda la prima ver­sione de Il Grande Fra­tello). La sto­ria sur­reale e dis­to­pica del film porta all’estremo un cam­bia­mento media­tico: all’epoca solo imma­gi­nato mentre oggi, vent’anni dopo, quasi rea­liz­zato (anche se con qualche differenza).

La vita «in diretta» di Tru­man

Tru­man Bur­bank è un uomo sem­plice che saluta sempre i suoi vicini con la bat­tuta: «Caso­mai non vi rive­dessi… buon pome­rig­gio, buo­na­sera e buo­na­notte!». Nas­conde però desi­deri e frus­tra­zioni: ha spo­sato una donna (Laura Lin­ney) ma ne sogna un’altra (Nata­scha McEl­hone). Quando la mac­china di Chris­tof mos­tra qualche falla, Tru­man capisce e si ribella. Alla fine Tru­man sfida un finto mare in tem­pesta azio­nato da Chris­tof. «Non c’era niente di vero?», chiede Tru­man. «Tu eri vero», ris­ponde la voce di Chris­tof. Ma Tru­man ormai vuole solo uscire di scena.The Tru­man Show mes­cola dramma e com­me­dia gra­zie alla regia di Peter Weir e alla scrit­tura di A,drew Nic­col. Nel cast, in un ruolo minore, anche Paul Gia­matti. […]

—-

tra­duc­tion :

Anni­ver­saire

The Tru­man Show

Il y a 20 ans, un film prophétique

Le 5 juin 1998 sor­tait aux États-Unis le film de Peter Weir qui ima­gi­nait un homme espionné et trans­formé, à son insu, en un spec­tacle de télé­vi­sion glo­bale.

Une vision pro­phé­tique (comme les réseaux sociaux et les évé­ne­ments de Mark Zucker­berg) que STEFANIA CARINI raconte dans un article de “la Lec­ture” #339 en kiosque depuis le dimanche 27 mai jusqu’au samedi 2 juin.

Voici l’histoire du film.

par JESSICA CHIA

le 30 mai 2018

His­toire dys­to­pique et sur­réa­liste

The Tru­man Show sort aux États-Unis le 5 juin 1998 (le 10 sep­tembre de la même année dans les ciné­mas ita­liens), et devient tout de suite un suc­cès. C’est l’histoire, ins­pi­rée par­tiel­le­ment d’un épi­sode de “À les fron­tières de la réa­lité” (série de la télé­vi­sion amé­ri­caine du genre science-fiction), de Tru­man Bur­bank (inter­prété par la star comique Jim Car­rey), à son insu héros d’un show glo­bal inventé par Chris­tof (Ed Har­ris). Les années au cours des­quelles le film sort sont les mêmes que celles où com­mence à se déve­lop­per un mode la vie raconté à la télé­vi­sion à tra­vers les rea­lity show. (La pre­mière ver­sion du Grand Frère arrive en effet en Hol­lande en 1999). L’histoire sur­réa­liste et dys­to­pique du film porte à l’extrême une trans­for­ma­tion média­tique : à l’époque seule­ment ima­gi­née alors qu’aujourd’hui, vingt ans après, presque réa­li­sée (même si avec quelques différences).

La vie en “direct” de Tru­man

Tru­man Bur­bank est un homme simple qui salue tou­jours ses voi­sins avec la blague :“Au cas où je ne vous rever­rais pas, bon après-midi, bon­soir et bonne nuit !” Cepen­dant, il cache des désirs et des frus­tra­tions : il a épousé une femme (Laura Lin­ney) mais il rêve d’une autre (Nata­scha McEl­hone). Quand la voi­ture de Chris­tof montre quelques failles, Tru­man com­prend et se rebelle.

A la fin, Tru­man défie une fausse mer trans­for­mée en tem­pête par Chris­tof. “Il y n’avait donc rien de vrai ? “, demande Tru­man. “Tu étais vrai”, répond la voix de Chris­tof. Mais désor­mais Tru­man veut sor­tir de scène. The Tru­man Show mélange drame et comé­die grâce à la réa­li­sa­tion de Peter Weir et à l’écriture d’Andrew Nic­col. Au cas­ting, dans un rôle mineur, il y a aussi Paul Giamatti.[…]

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en italien