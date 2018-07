Collier Schorr, In Front of the Camera (exposition)

Back home

Collier Schorr a com­mencé son tra­vail en col­lec­tion­neur. Non en col­lec­tion­neur d’art mais d’images qu’il reti­rait de maga­zines et qu’il assem­blait sur les murs de sa chambre. Il ras­sem­blait là les filles et les lieux et les vête­ments qui lui plai­saient. D’abord il pre­nait des pho­tos sur les maga­zines de ses parents puis sur ceux qu’il s’est mis à ache­ter et pra­ti­qua ainsi jusqu’à l’âge de 21 ans.

Ce qui comp­tait et qui compte tou­jours pour lui demeure moins la repré­sen­ta­tion induite par la prise, que la pho­to­gra­phie elle-même et son lan­gage. Le futur artiste se disait pra­ti­quant d’une telle méthode non parce qu’il vou­lait deve­nir pho­to­graphe de mode mais parce qu’il lui sem­blait impos­sible d’achever une pho­to­gra­phie – c’est pour­quoi il fut fas­ciné par les déve­lop­pe­ments pour « Blow-up » même s’il ne vou­lait deve­nir un double du héros du film…

Mais peu à peu, par­tant de ces expé­riences, il a trouvé sa science du mon­tage mais aussi d’un mon­trage par­fois frac­tal et impres­sion­nant. Assis­tant de Richard Prince, il se déga­gea de sa manière pour inven­ter ses propres nar­ra­tions dans les­quelles le modèle est à la fois outra­geu­se­ment pré­sent et mis néan­moins à dis­tance.

Ses images per­son­nelles sont prises non en stu­dio mais dans des lieux pri­vés en Alle­magne et récem­ment à Paris dans la mai­son de Jehnny Beth. Proche de ses sujets, il évite néan­moins le self por­trait. Mais loin de son tra­vail pour la mode, dans ses propres tra­vaux, l’artiste cherche à cap­ter des moments de crise sur les­quels le regar­deur peut gref­fer ses propres images ou fan­tasmes. Mais il conti­nue tou­jours, même avec ses propres pho­tos, ses mon­tages pre­miers. Back home en quelque sorte.

jean-paul gavard-perret

Col­lier Schorr, In Front of the Camera, Stuart Shave/Modern Art, Lon­don, du 28 juin au 1er sep­tembre 2018.