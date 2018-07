Albert Watson, Fashion, Portraits & Landscapes – Pictures from the Blumarine archive

Sens poé­tique du figural

Par ses por­traits et pay­sages — même de com­mande -, Albert Wat­son prouve que la réa­lité peut deve­nir un songe. L’imaginaire fonc­tionne chez lui à la manière d’un dyna­misme mais aussi d’une paresse qui néan­moins empêche chaque image de s’enfermer dans un registre attendu. Le visible et l’invisible fonc­tionnent à plein dans un fouillis de formes en des séries de masques et de mises en abyme d’une logique de la repré­sen­ta­tion.

L’artiste fait tou­jours œuvre de déli­ca­tesse, ses images sont des créa­tions où le sens du réa­lisme et d’une cer­taine sacra­lité joue de l’implicite. Pas ques­tion pour autant de créer par ses images un for­ma­lisme à intel­lec­tua­li­ser. Et la phrase de Beckett “Une œuvre où il y a des théo­ries est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix” convient par­fai­te­ment à Watson.

Ses images échappent au pur uti­li­ta­risme com­mer­cial ou esthé­tique. Se déro­bant à toute signi­fi­ca­tion et ren­voyant au-delà d’elle-même, la pho­to­gra­phie éla­bore une réa­lité autre là où tout se ramène à une affaire de prises dans la réa­li­sa­tion d’un pos­sible ou d’une épi­pha­nie là où le pho­to­graphe s’amuse avec les arché­types et les atten­dus.

Le lieu de l’imaginaire est donc un lieu ambigu et para­doxal qui joue iro­ni­que­ment de l’équivoque pour par­ler — jusque dans des néces­si­tés com­mer­ciales - d’un ailleurs. Ici-même. Ici-bas. Le tout pour offrir une rêve­rie dans ce qui devient l’expression d’une réa­lité qui s’ajoute à la réa­lité pra­tique et fabrique un sens poé­tique du « figural ».

jean-paul gavard-perret

Albert Wat­son, Fashion, Por­traits & Land­scapes – Pic­tures from the Blu­ma­rine archive, Mar­si­lio Edi­tori, Milano, 2018.