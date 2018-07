Aki Kuroda, Sidéral Blue (exposition)

Le bleu d’un ciel

Chez Aki Kuroda, l’image est là pour à la fois — et comme il le dit — « pré­sa­ger» le monde mais aussi le « dis­sem­bler». La sidé­ra­tion des images par leurs pans de bleu intense ou leurs jeux de lettres en noir et blanc condense et trans­pose des effets de vision dans un autre champ de per­cep­tion intel­lec­tuelle mais sen­so­rielle.

L’hallucination pro­vo­quée par le « songe » trouve donc une conver­sion par effet de sur­face. L’image pic­tu­rale n’est jamais équi­va­lence, elle n’est pas un por­tant visuel des mots mais leur point de capi­ton, leur noeud par­fait qui n’a pas besoin de corde et qui ne peut être défait.

De tels cor­pus grands for­mats sont favo­ri­sés par la manière dont Yoyo Maeght — en sym­biose avec l’artiste — a conçu la mons­tra­tion d’un tra­vail qui reste un acte de rébel­lion et d’exorcisme. Il frappe par la vio­lence comme par la sub­ti­lité du trai­te­ment des formes et leurs cho­ré­gra­phies. La pein­ture de Kuroda nous regarde au plus pro­fond.

Certes, pas plus que dans le rêve nous n’en connaî­trons les tenants et les abou­tis­se­ments ultimes mais, tan­dis que nous échouons à tirer les images oni­riques de la masse d’oubli qu’est le som­meil, nous sen­tons que les images de Kuroda trament notre propre chaos livré à l’énigme de telles images célibataires.

Au rêveur endormi fait place un com­bat contre l’ombre. Sur­git ce qui n’est pas le tro­phée de l’imaginaire mais un renou­vel­le­ment du bleu et des formes d’où jaillit la « cho­séïté » (Beckett) de la pein­ture : à savoir sa réa­lité plus forte que le réel.

jean-paul gavard-perret

Aki Kuroda, Sidé­ral Blue, Centre d’Art Contem­po­rain Bouvet-Ladubay, 49400 Sau­mur — Saint Hilaire St Florent puis Aqua­rium de Paris en sep­tembre 2018.