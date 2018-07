Gilbert Bourson, Sur la rive où bâille le ligne porte

L’étoile au cœur

A tra­vers l’énergie de sa langue poé­tique Gilles Bour­son porte la lumière dans le désordre des êtres humains et du monde. Certes, cette éner­gie a besoin pour s’ériger de la « chaise de l’écrivain » : celle où s’écrivent bien des dépla­ce­ments et des seuils.

Cette chaise devient « fleur car­ni­vore ou bou­teille à la mer de notre mul­ti­tude » que l’auteur rap­pelle à tra­vers son expé­rience et depuis le « puits de son corps ». Il y plonge pour reve­nir au monde. Remon­tant à son enfance, remet­tant le bon­net d’âne à la pen­sée trop dis­cur­sive, l’écriture s’envole pour enrayer le trop appa­rent et agi­ter des vagues qui cir­culent jusque dans les rues du quo­ti­dien mais que les pas­sants inat­ten­tifs finissent par oublier.

Face à cette dis­trac­tion cou­pable, Bour­son saute à pieds joints dans les flaques afin que leurs écla­bous­sures décollent les affiches où se vend une vie à cré­dit. Poète des abîmes, l’auteur fait jaillir des secrets : ceux de la sen­sua­lité qui fut spo­liée pen­dant la guerre par celui qui por­teur de la l’« étoile » d’infamie en resta mar­qué à vie.

Ana­ly­sant avec pré­ci­sion ses sou­ve­nirs mais sur­tout les mots qu’il met­tait des­sus lorsqu’ils étaient le pré­sent qui rouillait les pos­si­bi­li­tés d’infini, l’auteur recom­pose le réel mais à la manière d’un Beckett : à savoir pour dire « ce que ça dit » et ce que « ça parle ».

Le tout sans exhi­bi­tion ou obsé­quio­sité – bien au contraire même : dans le jeu ris­qué d’un tra­vail d’analyse poé­tique. Le plai­sir d’écrire est évident mais il est là pour un autre pro­jet : l’auteur « homme des foules » et non des réseaux, donc soli­taire mais libre, cherche son miel – et le nôtre – là où les mots bour­donnent de manière sub­tile pour de néces­saires décom­po­si­tions propres à recons­truire non seule­ment le passé mais le présent.

jean-paul gavard-perret

Gil­bert Bour­son, Sur la rive où bâille le ligne porte, Z4 edi­tions, 2018, 130 p. — 11,50 €.