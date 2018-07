Zadie Smith, Swing Time — Rentrée 2018

Corps et graphies

Zadie Smith reprend ce qu’elle avait déjà pro­posé avec Ceux du Nord Ouest : l’opposition mais pas seule­ment entre des per­son­nages – ici deux amies métisses d’un quar­tier de l’Est Lon­don, aux des­tin à la fois paral­lèles et oppo­sés. La roman­cière s’enfonce dans l’existence, les pen­sées de ses per­son­nages. Mais on est désor­mais loin de ce qui pour­rait la faire pas­ser – comme dans ses pre­liers livres – pour une Vir­gi­nia Woolf du XXIe siècle.

Certes, Zadie Smith y déploie toute l’étendue de sa curio­sité et son roman per­met d’aborder des pro­blèmes essen­tiel pour elle : le lan­gage, le métis­sage, le racisme, l’identité, le genre et la célé­brité. Le tout avec humour, huma­nité et éru­di­tion sur des sujets graves comme légers.

La plus auda­cieuse des deux héroïnes est pro­mise à une car­rière sous les sun­lights en deve­nant dan­seuse. L’autre suit une sco­la­rité clas­sique jusqu’à l’université, avant de deve­nir l’assistante d’une chan­teuse mon­dia­le­ment célèbre. Elle par­court le monde, passe une par­tie de l’année à New York et par­ti­cipe au pro­jet d’une école pour filles en Afrique.

La pre­mière voit son par­cours capo­ter eu égard à son insta­bi­lité psy­cho­lo­gique. Et fina­le­ment les deux amies se retrouvent pour un der­nier « bal ».

Ce qui com­men­çait comme un roman d’apprentissage devient en grande par­tie celui des illu­sions per­dues. Néan­moins, quoique dans la veine du grand roman anglais fémi­nin qui tra­verse la lit­té­ra­ture anglaise depuis près de deux siècle, une telle fic­tion est trop sage, trop atten­due de la part d’une roman­cière telle que Zadie Smith. Son texte est loin d’être inin­té­res­sant mais il n’apporte rien de neuf dans à l’œuvre.

Il est d’une cer­taine manière sans sur­prise et atten­due. Ce qui n’enlève en rien à la qua­lité géné­rale d’une telle fiction.

jean-paul gavard-perret

Zadie Smith, Swing Time, tra­duit de l’anglais par E. et Ph. Aron­son, Gal­li­mard, coll. « Du monde entier », 2018.