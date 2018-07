Rokudenashiko, L’Art de la vulve

Vulve vue

Megumi Iga­ra­shi (aka Roku­de­na­shiko — mau­vaise fille) est une artiste plas­ti­cienne japo­naise née en 1972. Elle s’est spé­cia­li­sée dans l’art de la vulve en diverses matières et repré­sen­ta­tions. Et dans un but pré­cis : «J’oeuvre pour ren­ver­ser la vision mas­cu­line du sexe fémi­nin dont on ne parle qu’à tra­vers le prisme du concept d’obscénité ».

Cela ne l’a pas empê­chée — au contraire– d’être arrê­tée, incul­pée en 2014 et incar­cé­rée six mois pour avoir enfreint la loi rela­tive à l’obscénité, en mou­lant son sexe puis en le scan­nant en 3D afin de construire un canoë-kayak.



Non dénué d’humour, ce tra­vail gêne for­cé­ment une société patriar­cale vis­sée sur ses tabous que cer­tains artistes tentent de cas­ser. Mais, au Japon comme dans beau­coup de pays, la repré­sen­ta­tion du sexe fémi­nin est inter­dite : il est flouté, pixé­lisé sur les pho­tos, les des­sins et les films même si la por­no­gra­phie est lar­ge­ment dif­fu­sée. Et ce, à l’inverse du pénis fêté chaque année dans un impro­bable fes­ti­val du « phal­lus de fer » à Kawasaki.

Média­ti­sée, cette arres­ta­tion a per­mis de mettre en évi­dence les contra­dic­tions d’une société et ses a priori au sujet de la femme. L’artiste pro­pose donc une digres­sion « pop culture » des plus réjouis­santes. Elle la pour­suit avec ses maquettes de pay­sages pubiens, ses coques de smart­phone, ses bijoux, ses gâteaux et encore sa marion­nette nom­mée Gun­da­man, qui fait réfé­rence à une figure à suc­cès de l’animation japo­naise.

Désor­mais, son manga incri­miné est édité par­tout dans le monde. Belle récom­pense. Et par­fai­te­ment justifiée.

jean-paul gavard-perret

Roku­de­na­shiko, L’Art de la vulve, tra­duc­tion : Ariane Bataille, Edi­tions Presque Lune, Rennes, 2018, 184 p. — 20,00 € .