Alejandro Jodorowsky & Jérémy, Les Chevaliers d’Héliopolis — t.2 : “Albedo, l’œuvre au blanc”

Éso­té­risme et His­toire font bon ménage !

Louis XVII a accom­pli sa pre­mière épreuve et revient vic­to­rieux à la Nou­velle Hélio­po­lis, le sanc­tuaire secret des Che­va­liers. Tadeo, son maître, venu à sa ren­contre, conti­nue sa for­ma­tion, lui dévoi­lant une nou­velle arme qui peut prendre la vie, mais aussi la rendre. Ils arrivent au temple où l’attend la seconde épreuve de son ini­tia­tion, Albedo, l’œuvre au blanc.

Accueilli par les Che­va­liers, il est mis au défi de voir au-delà des élé­ments. Il doit savoir ce qu’est réel­le­ment la cou­ronne royale qu’il a rap­por­tée. Sa mau­vaise réponse déclenche le cour­roux de cer­tains alchi­mistes. Il doit mou­rir pour renaître s’il en a la volonté, et devra faire face à une nou­velle menace, celle que repré­sente la mon­tée en puis­sance d’un être avide de pou­voir, capable de détruire l’humanité entière. Il s’agit de Napo­léon Bona­parte.

C’est le comte de Saint-Germain qui raconte ce qu’il a pu consta­ter, ce dont il a été témoin quand il a accom­pa­gné le géné­ral dans son expé­di­tion d’Égypte. Il dévoile les véri­tables rai­sons de ce voyage…

Cette série mêle éso­té­risme, alchi­mie, his­toire de France, quête de l’immortalité et fabri­ca­tion de l’élixir de vie. Ale­jan­dro Jodo­rowsky a réuni dans son sanc­tuaire la fine fleur des alchi­mistes ou sup­po­sés tels. Ils ont neuf à vivre de bien longues années. La pre­mière page de l’album pré­sente une gale­rie de leurs por­traits et une courte notice les pré­sen­tant. Il y a, entre autres, Ful­ca­nelli, Imho­tep, Jean l’apôtre, Fuxi, un des pre­miers rois de chine… Cette noble assem­blée ini­tie l’ex– futur roi Louis XVII qui a échappé à la mort, lais­sant un autre cadavre entrer dans l’Histoire.

Une large par­tie de l’album est consa­crée à Napo­léon Bona­parte, depuis l’époque où, géné­ral aux ordres du Direc­toire, il mena la cam­pagne d’Égypte jusqu’à son cou­ron­ne­ment. Ale­jan­dro Jodo­rowsky le pré­sente sous un jour qui, mal­gré le côté très anti­pa­thique, ne doit pas être loin de la réalité.

Le scé­na­riste signe une fable ini­tia­tique, une fable éso­té­rique et pro­pose moult réflexions autour de la vie éter­nelle, de la recherche du pou­voir, du des­tin excep­tion­nel, de l’accession au rang de dieu, de la capa­cité de cha­cun à créer son propre par­cours. En contre­par­tie, il montre avec des images bien effi­caces la réa­lité de la dimen­sion humaine : “Je parle avec un lamen­table cadavre en deve­nir !” ou “Tu n’es qu’un ani­mal que le temps traîne vers l’abattoir. ” Il met en scène, éga­le­ment, les grands prin­cipes de l’alchimie, la recherche de la pureté.

Cepen­dant, la richesse du per­son­nage de Bona­parte dans sa quête éper­due, éclipse quelque peu le héros qui n’occupe pas tout l’espace, loin s’en faut. Faut-il le regret­ter ? Les dis­ser­ta­tions phi­lo­so­phiques du scé­na­riste donnent néan­moins du corps au récit.

Rien ne semble dif­fi­cile à mettre en images pour Jérémy. Il brosse des décors aussi variés que pos­sible, pas­sant avec aisance d’une flotte en médi­ter­ra­née à des scènes dans le désert, des fastes des palais aux cavernes mys­té­rieuses… Il donne des per­son­nages aux atti­tudes étu­diées et réa­listes, une expres­si­vité des sen­ti­ments avec le même talent, la même capa­cité à rendre la réa­lité. La qua­lité de ce des­tin est ren­for­cée par la talen­tueuse mise en cou­leurs de Feli­deus qui, avec ses cou­leurs chaudes, rehausse l’atmosphère de l’intrigue.

Ce second tome au scé­na­rio four­millant, au gra­phisme de qua­lité, conforte tout le bien qu’avait sus­cité le pre­mier volet de la série.

serge per­raud

Ale­jan­dro Jodo­rowsky (scé­na­rio), Jérémy (des­sin) & Feli­deus (cou­leurs), Les Che­va­liers d’Héliopolis — t.2 : Albedo, l’œuvre au blanc, Glé­nat, coll. “Gra­fica”, avril 2018, 62 p. – 14,95 €.