Lucy Watts, Think Like A Billionaire (exposition)

Abru­tis­se­ment organisé

Lucie Watts a emprunté pour le titre de son expo­si­tion le slo­gan accro­cheur du titre d’un livre de Donald Trump paru en 2005. Le futur pré­sident des USA pré­ten­dait y don­ner les clés du suc­cès finan­cier. En réponse, la plas­ti­cienne illustre sa ver­sion du « suc­cès » par une série inédite de 15 litho­gra­phies impri­mées dans son ate­lier.

Une nou­velle fois, elle se foca­lise sur l’impact visuel du mes­sage afin d’illustrer com­ment la poli­tique dans ses mes­sages est conta­mi­née (à l’insu de son plein gré) par le lan­gage du marketing.

Face à l’abrutissement orga­nisé, Lucy Watts court-circuite le monde en ce qui est bien plus que de simples « cari­ca­tures ». L’impact des mots, dans leur scé­no­gra­phie, tra­hit les men­teurs qui les fomentent. L’artiste prouve que tout gogo dépend du mes­sage que lui font ava­ler les pou­voirs et l’argent. Ils ne rendent pas ses transes lucides.

jean-paul gavard-perret

Lucy Watts, Think Like A Bil­lio­naire, Under Construc­tion Gal­lery, Paris, du 29 juin au 24 juillet 2018.