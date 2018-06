Julie de Waroquier, Rêvalités — Dreamalities

Entre puis­sance et fragilité

Julie de Waro­quier pré­fère mettre en scène le monde plu­tôt que le figer. La pho­to­gra­phie perd sa fonc­tion mémo­rielle et réa­liste : elle ouvre à une com­bi­nai­son nar­ra­tive sur­réa­liste entre la pré­sence « objec­tive » du dehors et l’imaginaire qui le réor­ga­nise entre ten­sions et légè­reté. Existent sou­vent dans les œuvres de l’artiste des réfé­rences impli­cites comme si l’inconscient fai­sait jaillir des sub­strats de « vieilles » images aux­quelles Julie de Waro­quier offre sa propre inter­pré­ta­tion.

La femme (l’artiste elle-même par­fois ou sou­vent) reste le centre d’une telle quête. Se “diri­geant”, l’artiste maî­trise le pro­ces­sus de créa­tion tout en ne se pré­sen­tant pas en tant que sujet mais comme un per­son­nage. En ce sens, elle « cache » sou­vent son propre visage afin d’éviter une mime­sis trop prégnante.

L’artiste « défend » une pho­to­gra­phie fémi­nine plus que fémi­niste et si l’homme n’est pas pré­sent, là encore il s’agit moins d’un choix qu’une « pente » natu­relle là où tout est scé­na­risé au sein d’éléments pre­miers. Ils deviennent aux aussi des per­son­nages à part entière. Chaque prise est super­be­ment mon­tée en une approche poé­tique du monde. La femme est sai­sie au fil du temps dans des espaces nim­bés de mys­tère et au sein de récur­rences impli­cites. L’ espace de la rêve­rie, la pré­sence d’une mytho­lo­gie n’est jamais loin.

La femme navigue sou­vent de manière pré­caire entre puis­sance et fra­gi­lité. C’est peut-être là que se situe la part la plus secrète et « auto­fic­tion­nelle » d’une œuvre pho­to­gra­phique majeure.

jean-paul gavard-perret

Julie de Waro­quier, Rêva­li­tés — Drea­ma­li­ties, 2018.