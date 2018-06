Thomas Sotto, Une aventure nommée Federer

On ne m’y repren­dra pas de Sotto…

Roger Fede­rer est LA star numéro un du ten­nis. Alors, quand un jour­na­liste connu et admi­ra­teur reconnu de l’icône annonce écrire un livre sur son idole (et la mienne), on s’attend à un tra­vail fouillé, foi­son­nant de petites décou­vertes et, sans faire la langue de péri­pa­té­ti­cienne, on peut éven­tuel­le­ment espé­rer décou­vrir une face un peu plus sombre ou quelques fai­blesses. Mais que nenni, comme pour­rait dire l’auteur, appa­rem­ment féru de for­mules datées (« Roger n’en pipera mot. » « N’en déplaise aux esprits cha­grins. »).

Dans la liste des innom­brables fans de Fede­rer, je me situe à peu près au même niveau que sa mère, c’est donc avec beau­coup d’excitation que je me suis jetée sur ce livre. Je l’ai lu atten­ti­ve­ment et conscien­cieu­se­ment annoté. À part deux « ok » et un « inté­res­sant » (page 94, 110 et 146) le reste est sou­vent d’une bana­lité tel­le­ment conster­nante que je n’ai su que des­si­ner des points d’exclamation et ver­ser quelques larmes.

D’abord le style : « À peine ren­tré chez moi, je venais de me glis­ser sous la couette pour une petite sieste répa­ra­trice après une nuit de tra­vail. Je m’en extirpe à la vitesse de l’éclair. » Tout étant à peu près de ce niveau, je n’accablerai pas le lec­teur de cet article d’autres exemples.

Pour le fond, ce qui est quand même le plus impor­tant, j’ai eu l’impression de lire une revue de presse, un concen­tré de toutes les cita­tions les plus diverses à pro­pos du cham­pion. Quand Tho­mas Sotto cite d’anciens joueurs, même s’ils disent des bana­li­tés, au moins au moins peut-on consi­dé­rer qu’ils parlent de ce qu’ils connaissent, mais que viennent faire là Daniel Cohn-Bendit, Phi­lippe Labro, Anne-Sophie Lapix ou Fran­cis Hus­ter qui ne connaissent même pas per­son­nel­le­ment « Rod­geur » ?

Sur­tout que le pre­mier va don­ner son avis sur le style ves­ti­men­taire de Fede­rer et Hus­ter par­ler de son panache ! Et quand on lit qu’à une époque Fede­rer por­tait « un cato­gan à la Alain Gillot-Pétré » la coupe est pleine.

En plus des anec­dotes, pour la plu­part sans inté­rêt (quand il était petit Roger n’aimait man­ger que des sau­cisses et des corn­flakes et un jour qu’il était en voi­ture à Paris il a baissé sa vitre pour dire bon­jour à une ancienne joueuse fran­çaise en l’appelant par son pré­nom…), le livre est aussi plein d’approximations et de « on-dit ». (« Il entre­rait d’ailleurs tou­jours sur le court avec huit raquettes, dit-on. », « Ses gains en tour­noi ne repré­sen­te­raient, si l’on en croit Forbes, que 30% de sa for­tune. ».

Si Tho­mas Sotto tenait à caser ce genre d’informations dans son ouvrage, peut-être, en bon jour­na­liste qu’il est, aurait-il pu essayer de les vérifier ?

Bref, ne res­tera que l’impression de lire un article, bien trop long, comme on en trouve dans ces maga­zines qui traînent chez son coif­feur ou son den­tiste et qu’officiellement per­sonne ne lit. Il ne suf­fit pas d’être un nom pour écrire sur un nom, l’important est d’abord d’avoir quelque chose à dire.

agathe de lastyns

Tho­mas Sotto, Une aven­ture nom­mée Fede­rer, Rocher, mai 2018, 211 p. – 16,90 €.