Chris Dolan, Une femme infréquentable

…mais si touchante !

Un jog­geur découvre, au petit matin, dans le Kel­vin­grove, un parc de Glas­gow, les corps de deux ado­les­cents tués d’une balle à bout por­tant dans la tempe. Les deux corps sont allon­gés, les mains se tou­chant presque. Les poli­ciers, vite sur place, voient arri­ver Maddy Shan­non, la sub­sti­tut prin­ci­pale du pro­cu­reur. Elle n’est pas vêtue pour aller sur une telle scène de meurtre avec sa jupe et ses chaus­sures à talons aiguilles. De plus, ce n’est pas sa place, mais elle s’impose face à Alan Coul­ter, l’inspecteur prin­ci­pal de la Divi­sion A, qui connaît trop bien ses manières. À l’autopsie, le légiste décèle que les deux gar­çons ont eu la bouche tailla­dée avec force, une bles­sure en croix.

L’un des morts est vite iden­ti­fié, mais cela n’ouvre pas de nou­velles pistes. Puis, une jeune fille est retrou­vée dans un jar­din avec les mêmes bles­sures, les mêmes muti­la­tions. Les enquê­teurs éta­blissent un lien avec des assas­si­nats simi­laires per­pé­trés à New York. Des contacts abou­tissent à l’arrivé d’un détec­tive amé­ri­cain. Maddy et son équipe, char­gées de gérer tous les meurtres, ten­ta­tives de meurtres, les homi­cides volon­taires que la ville de Glas­gow a à offrir, vont se retrou­ver, invo­lon­tai­re­ment ou non, mis en cause et devoir faire face à une cri­mi­na­lité excep­tion­nelle mais sans pitié…

Glas­gow et Maddy Shan­non se par­tagent la vedette dans ce roman qui sort de l’ordinaire du polar. Le roman­cier met en scène la ville et ses struc­tures tant poli­cières que juri­diques, tant sociales que poli­tiques. Et, pour faire vivre son intrigue, il ima­gine une héroïne à la per­son­na­lité hors du com­mun.

Maddy, âgée de 36 ans, est céli­ba­taire. C’est une fêtarde dou­blée cepen­dant d’une bos­seuse qui mène son ser­vice avec com­pé­tence, deman­dant le meilleur aux employés sous ses ordres. D’origine italo-irlandaise, elle pos­sède des racines médi­ter­ra­néennes par sa mère et est entou­rée d’une famille encom­brante. De plus, elle adore sor­tir des limites de sa fonc­tion et se mêler du tra­vail des autres, en l’occurrence, ici, de celui de la Divi­sion A, sous les ordres directs du chef de la police de Glasgow.

Autour de cette héroïne, le roman­cier anime une gale­rie de per­son­nages savou­reux, tant dans le cadre pro­fes­sion­nel où évo­lue Maddy que dans le cadre fami­lial qui gra­vite autour d’elle. Chris Dolan décor­tique les dif­fé­rents cou­rants qui fondent la métro­pole au passé indus­triel glo­rieux, l’influence des uns et des autres et les excès aux­quels ils se livrent ou aux­quels ils sont pous­sés.

C’est ainsi qu’il passe au crible les cités où gra­vitent les réseaux de type mafieux, les quar­tiers qui évo­luent et voient chan­ger leur popu­la­tion, les reli­gieux qui veulent gar­der leur poids dans la société et cacher quelques vile­nies, les orga­ni­sa­tions qui, sous des dehors cari­ta­tifs et com­pas­sion­nels cachent des jusqu’au-boutistes fana­tiques. Avec ces élé­ments, il nour­rit une affaire com­plexe aux pistes multiples.

L’auteur porte, avec une bonne dose d’humour noir, un regard sans com­plai­sance sur le cadre et sur les acteurs de son drame, épin­glant, par exemple, les édiles : “Rien de tel qu’une triple tra­gé­die pour que les poli­ti­ciens, les ser­reurs de mains pro­fes­sion­nels et les rois du mee­ting prennent leur pied en public.” Après son remar­quable La Colo­nie (Métai­lié – 2016), Chris Dolan pro­pose, avec Une femme infré­quen­table, un superbe roman qui met en scène une si piquante héroïne confron­tée à une face par­ti­cu­liè­re­ment sombre de l’humanité.

serge per­raud

Chris Dolan, Une femme infré­quen­table (Potter’s Field), tra­duit de l’anglais (Écosse) par David Fau­quem­berg, Édi­tions Métai­lié — Noir, coll. “Biblio­thèque écos­saise”, avril 2018, 352 p. – 21,00 €.